Do jakiego przedszkola w Sulęcinie zapisać dziecko? Lista dostępnych placówek w roku szkolnym 2023/2025

Dlaczego warto zapisać dziecko do przedszkola w Sulęcinie?

Kiedy przeprowadzane są procesy rekrutacyjne do przedszkoli w Sulęcinie?

Ile lat powinno mieć Twoje dziecko, aby pójść do przedszkola?

Ile lat powinno mieć Twoje dziecko, aby pójść do przedszkola?

Do przedszkola można zapisać dziecko, które w dniu rozpoczęcia roku szkolnego rocznikowo ma ukończone 3 lata. W niektórych przypadkach możliwe jest, że ma ukończone 2,5 roku , decyzję o tym może podjąć placówka.

Kiedy przeprowadzane są procesy rekrutacyjne do przedszkoli w Sulęcinie?

Zasady rekrutacji - jak wyglądają i gdzie je znaleźć?

Przedszkola niepubliczne w Sulęcinie funkcjonują zgodnie z przepisami, które są określone w statucie i w oparciu o nie przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz. Najczęściej o przyjęciu decyduje kolejność, z jaką wpływały zgłoszenia . Następnie pierwszeństwo mają zwykle dzieci, które chodziły do wybranego przedszkola już wcześniej. Bierze się także pod uwagę okoliczności takie, jak rodzeństwo uczące się w tym przedszkolu. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 uzyskasz na stronie internetowej lub w samej placówce .

Kryteria dotyczące rekrutacji w placówkach publicznych to między innymi:

Zapisy odbywają się poprzez platformy internetowe bądź w starej formie, czyli samodzielne przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Dlaczego warto zapisać dziecko do przedszkola w Sulęcinie?

Edukacja przedszkolna pozostaje niezwykle ważna w sferze rozwoju dziecka. Za główny cel obiera sobie przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Oprócz tego, dziecko chodząc do przedszkola poznaje tajniki funkcjonowania w grupie. Następuje u niego rozwój w obszarze społecznym i emocjonalnym. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z innymi dziećmi, wyrażać swoje emocje i potrzeby.