Gdzie zjesz dobre lody w Sulęcinie? Sprawdź adresy we wrześniu 2023

Po wojnie produkcja lodów rozwinęła się na szeroką skalę. Lodziarze Przyrządzali je w maszynkach. Podawano je na waflach lub andrutach. Zaczęto sprzedawać również te na patyku. Lodziarnie w Sulęcinie otwierano w centrum i przy najbardziej uczęszczanych ulicach. Lody dostępne były jedynie latem, dlatego też był to deser, na który czekano cały rok i posiadał on duże zainteresowanie w sezonie.

W epoce Renesansu włoski architekt i kucharz odkrył, że po włożeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym do naczynia z lodem i solą zostanie on zamrożony. Pierwsza lodziarnia pod nazwą Cafe Procope powstała we Francji w 1686 roku.

Lody wegańskie odróżniają się od pozostałych tym, że ich skład nie zawiera w sobie mleka i śmietany. Są to zazwyczaj sorbety bądź lody wytwarzane z wegańskich zamienników np. mleka kokosowego, sojowego lub z nerkowca z dodatkiem owoców. Mają takie same walory smakowe, jak te tradycyjne i z pewnością są bardzo zdrowe.

Ile kalorii mają lody?

Sięgając po lody zastanawiamy się zapewne czy mają dużo kalorii i czy nie wpłyną źle na naszą figurę. W zależności od tego, jakie są to lody porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. W jednej gałce lodów znajduje się 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to mało. Bez obaw możemy więc spożywać je podczas upałów.

Najzdrowsze mogą okazać się lody domowej roboty. W tym celu można wykorzystać świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika spowoduje, że kaloryczność spadnie.