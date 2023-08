Gdzie znaleźć dobre lody w Sulęcinie? Sprawdź adresy w sierpniu 2023

W epoce Renesansu odkryto, że po umieszczeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym w naczyniu z lodem i solą zmrozi się on i tak powstaną lody. Pierwsza lodziarnia pod nazwą Cafe Procope pojawiła się w 1686 roku we Francji.

Pierwsze wzmianki o deserach zrobionych z mleka, owoców i lodu przywędrowały ze starożytnych Chin. Również w Europie zajadali się tymi rarytasami nieliczni mieszkańcy starożytnej Grecji i Rzymu. Był to posiłek wykwintny, unikatowy i trudny do wykonania z powodu konieczności transportu lodu z gór.

Kaloryczność lodów

Gdy chcemy zjeść lody zastanawiamy się zapewne ile mają kalorii i czy nie wpłyną negatywnie na naszą figurę. W zależności od tego, jakie są to lody porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. W jednej gałce lodów znajduje się 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to mało. Dlatego też możemy bez obaw delektować się nimi podczas upałów.

Z pewnością najbardziej zdrowe są lody zrobione samodzielnie w domu. Możemy wykorzystać do tego świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika spowoduje, że kaloryczność znacznie się obniży.