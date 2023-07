Gdzie znaleźć najlepsze lody w Sulęcinie? Sprawdź adresy w lipcu 2023

W epoce Renesansu odkryto, że po włożeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym do naczynia z solą i lodem zmrozi się on. Pierwsza prawdziwa lodziarnia pod nazwą Cafe Procope pojawiła się we Francji w 1686 roku.

Maszyna Do Lodów Tajskich Maszynka Do Lodów

Które lody są najmniej kaloryczne?

Gdy chcemy zjeść lody zastanawiamy się na pewno czy mają dużo kalorii i czy nie wpłyną negatywnie na naszą figurę. W zależności od tego, jakie są to lody porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewiele. Bez obaw możemy więc delektować się nimi podczas upałów.

Zapewne najzdrowsze okażą się lody zrobione samodzielnie w domu. W tym celu można wykorzystać jogurt lub wodę, świeże owoce i dodatki, np. orzechy. Dodanie małej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika przyniesie taki efekt, że kaloryczność spadnie.