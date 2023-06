Najlepsze lodziarnie w Sulęcinie. Polecane miejsca w czerwcu 2023

W czasach po II wojnie światowej lody produkowane były na większą skalę, a ich spożywanie stało się popularne. We wczesnych latach tego okresu rzemieślnicy wytwarzali je w specjalnych maszynkach i układali w beczkach z lodem i solą. Nakładali je łyżkami na andruty i wafle. Oferowane wówczas smaki prezentowały się skromnie. Zazwyczaj były to lody śmietankowe, mleczne, a w sezonie także truskawkowe, czekoladowe albo z dodatkiem świeżych owoców. Z czasem powstawały nowe smaki, a ich produkcja rozszerzała się. Podawane były w waflowych pucharkach, zaczęły pojawiać się także lody w gałkach.

W Polsce szerszą popularność lody zdobyły jeszcze przed wojną. Były one sprzedawane z wózków na ulicach Krakowa, Warszawy, Lwowa w postaci dwóch połączonych ze sobą wafli. Otwarte zostały także pierwsze lodziarnie, które przyciągały tłumy klientów.

W epoce Renesansu odkryto, że po umieszczeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym w naczyniu z solą i lodem zostanie on zamrożony i tak oto powstaną lody. Pierwsza prawdziwa lodziarnia pod nazwą Cafe Procope pojawiła się we Francji w 1686 roku.

Pierwsze wzmianki o deserach wykonanych z mleka, owoców i lodu przywędrowały ze starożytnych Chin. Tym wymyślnym rarytasem delektowali się też wybrańcy zamieszkujący starożytny Rzym i Grecję. Ze względu na konieczność pozyskiwania lodu z gór był to posiłek wykwintny i rzadko spotykany w formie dzisiejszego sorbetu.

Lody włoskie robione są z mieszanek w proszku, które łączy się z wodą. Powstała masa zostaje zamrożona. Podawane są w formie stożka w waflu. W procesie produkcji zostają napowietrzone, a temperatura ich przechowywania jest nieco wyższa niż pozostałych lodów. Ich konsystencja jest kremowa i delikatna. Najpopularniejsze są czekoladowe i śmietankowe, ale występują też inne smaki, np. malinowe, pistacjowe, truskawkowe. A do tego możemy jeszcze zażyczyć sobie polewę, także w różnych smakach.

Różnorodność tego popularnego deseru jest duża. W okresie letnim na każdym kroku widzimy lodziarnie serwujące lody włoskie, z automatu oraz amerykańskie, czyli tzw. świderki. Oprócz tego są jeszcze lody gałkowe. Kolejny deser to sorbety przyrządzane z owoców i wody.

Lody wegańskie różnią się od pozostałych tym, że nie posiadają w swoim składzie mleka i śmietany. Są to najczęściej sorbety albo lody sporządzane z wegańskich zamienników np. mleka kokosowego, sojowego lub z nerkowca z owocami. Mają takie same walory smakowe, jak te tradycyjne i z pewnością są bardzo zdrowe.

Jak prezentuje się kaloryczność lodów?

Kiedy sięgamy po lody zastanawiamy się na pewno czy mają dużo kalorii i czy nie wpłyną negatywnie na naszą figurę. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. Jedna gałka lodów waniliowych dostarcza około 130 kcl. W porównaniu do innych deserów jest to niewielka ilość. Możemy więc bez obaw spożywać je w gorące letnie dni.

Z pewnością najbardziej zdrowe są lody zrobione samodzielnie w domu. Do tego można wykorzystać jogurt lub wodę, świeże owoce i dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub jego zamiennika przyniesie taki efekt, że kaloryczność znacznie się obniży.