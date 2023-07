Prasówka 28.07.2023 Sulęcin. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Sulęcina

Gmina Lubniewice otrzymała dofinansowanie do trzech inwestycji. Wśród nich jest rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 630 tys. zł). Urząd remontuje budynek straży oraz zwiększa go o dwa stanowiska garażowe. Ma to na celu między innymi zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz szybsze reagowanie na zagrożenia.

Przymierzalnie w aptekach to nowy pomysł Ministerstwa Zdrowia. Brzmi on dość nietypowo, a zapowiada go nowy projekt, który trafił właśnie do konsultacji społecznych. Według niego apteki będą musiały spełnić również inne wymagania właściwe dla lokalu wydającego wyroby medyczne. Czy przymierzalnie w aptekach są potrzebne i kiedy ustawa wejdzie w życie?