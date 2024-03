Prasówka Sulęcin 12.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sulęcinie nie minęło Cię nic ważnego

Ministra edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała, że zwróci się do Komisji Europejskiej o rozszerzenie zmian w KPO, by bony na laptopy trafiły także do nauczycieli wczesnoszkolnych i przedszkolnych. Dotychczas bon na laptopa zrealizowała niespełna połowa uprawionych nauczycieli. Czy od września kolejna grupa nauczycieli otrzyma bon na zakup niezbędnego w pracy sprzętu?