Prasówka tygodniowa z 4.02.2024 w Sulęcinie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Dzięki wspólnym działaniom Procter & Gamble i Carrefour Polska na rzecz Fundacji Polsat we wrocławskim „Przylądku Nadziei” powstało 11 pokoi socjalnych. Skorzystają z nich rodzice i opiekunowie dzieci przebywających na oddziałach onkologicznych za sprawą prowadzonej od maja akcji „Podaruj Dzieciom Słońce”. Konsumenci mogli wesprzeć chore dzieci i ich opiekunów poprzez zakup produktów P&G w sklepach Carrefour. Część zysków z tych zakupów trafiła do Fundacji.

Agnieszka Kubańska i jej mąż Marek w sierpniu ub.r. jadąc na motorze zostali uderzeni przez jadący za nimi pojazd. Panią Agnieszkę helikopter zabrał do szpitala. Miesiąc była w śpiączce. Dziś wymaga specjalistycznego leczenia. To właśnie dla niej w sobotę odbędzie się koncert charytatywny, w którym usłyszymy m.in. Łukasza Łyczkowskiego & 5 RANO i Kufajkę Rencisty.

Sezon studniówkowy trwa, choć już powoli dobiega końca. W tym roku mamy okazję obserwować wiele zabaw maturalnych uczniów, którzy są naprawdę pomysłowi i potrafią się wspaniale bawić. Okazuje się, że tradycje studniówkowe wciąż są kultywowane. Zobaczcie, co zrobili maturzyści, by zapewnić sobie pomyślność na egzaminie maturalnym. To nieodłączny element krakowskich studniówek!