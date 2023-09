Prasówka z całego tygodnia 24.09.2023 w Sulęcinie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Pod auspicjami Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy, Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego State of Poland, przedstawiciele władz Nowego Jorku oraz licznie przybyła polonia uczcili zasadzenie drzew w prestiżowej części Central Parku, nieopodal pomnika Jagiełły i Metropolitan Museum of Art. Ponad 300 jabłonek będących jednym z symboli Polski, który ma nie tylko cieszyć oczy, ale też przypominać o wspólnej historii. Każda jabłonka otrzymała imię postaci, która w istotny sposób wpłynęła na bieg relacji polsko amerykańskich. Wśród nich są bohaterowie znani z lekcji historii, ale także ci mniej znani lub całkowicie zapomniani. Swoje drzewko otrzymali m.in. Tadeusz Kościuszko, Merian C. Cooper, Kazimierz Pułaski, Mirosław Domińczyk, Michael H. Ollis, Ronald Reagan, Richard Pipes, Julien Bryan a także wielu innych. Każde drzewko oznaczone jest specjalną tabliczką i kodem QR dzięki którym nowojorczycy oraz odwiedzający Central Park turyści w prosty sposób będą mogli dowiedzieć się więcej o projekcie i samych bohaterach.

– Zachęcamy, żeby ten taniec odbierać, jak muzykę wrażeniowo, którą nie do końca musimy rozumieć, a często ją odczuwamy na poziomie emocjonalnym i to jest dla nas bardzo ważne – mówi Marek Zadłużny, dyrektor artystyczny move festiwal Zielona Góra.

Weronika Rosati to popularna polska aktorka, która sporo projektów zawodowych realizuje za oceanem. Ostatnio zrobiło się o niej głośno tuż po publikacji w mediach społecznościowych apelu do Piotra Adamczyka, w którym nawiązała do wypadku samochodowego sprzed 10 lat. Auto prowadził aktor, z którym była wtedy związana, a celebrytka była w nim poszkodowana. Po latach aktorka wróciła do tych wydarzeń i rozpętała się medialna burza. Zobacz, jak żyje na co dzień Weronika Rosati i gdzie uwiła rodzinne gniazdko celebrytka.

Krajowa Administracja Skarbowa zachęca trzynastą pensją, dodatkiem za wysługę lat, nagrodami jubileuszowymi. Po 15 latach służby można otrzymywać dodatkowe świadczenie za długoletnią służbę, a po 25 latach służby dodatkowe świadczenie motywacyjne lub można przejść na emeryturę. KAS prowadzi nabór pracowników w Zielonej Górze, Olszynie, Świecku i Rzepinie.