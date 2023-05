Prasówka z kwietnia 2023. Sprawdź, co działo się w Sulęcinie. Czy jesteś na bieżąco?

Przegląd kwietnia 2023 w Sulęcinie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z kwietnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

To jest pomysł na spacer w majówkę lub inny wolny weekend. Można wybrać się do gminy Lubniewice i zobaczyć nie tylko klimatyczny o każdej porze roku Park Miłości, ale wybrać się też do Jarnatowa. A tam od osiemnastego wieku stoi pałac, który wraca uwagę swoim wyglądem. Zobacz nasze zdjęcia.

Najlepsze stylizacje na komunię wcale nie muszą być drogie, ani szczególnie wyszukane. W tym wyjątkowym dniu sprawdzą się elegancja i klasyczne wybory modowe. Podpowiadamy, jak ciekawie wystylizować pięć rzeczy, spośród których przynajmniej jedną niemal każda kobieta ma w swojej szafie. Okazuje się, że czasami wystarczy przeszukać swoje ubrania i włączyć kreatywność, by wyglądać olśniewająco!