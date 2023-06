Prasówka z maja 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Sulęcina najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Tu znajdziesz najlepsze lodziarnie w Sulęcinie. Które miejsca są polecane w czerwcu 2023?”?

Przegląd maja 2023 w Sulęcinie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tu znajdziesz najlepsze lodziarnie w Sulęcinie. Które miejsca są polecane w czerwcu 2023? Dowiedz się, gdzie znajdziesz posiadające bogatą ofertę lodziarnie w Sulęcinie. Lato niewątpliwie się wszystkim z nimi kojarzy. Trudno wyobrazić sobie gorący, słoneczny dzień bez ożywczego deseru, jakim właśnie są lody. Przenieś się do historii, aby sprawdzić ich początki. Zajrzyj do wizytówek i przekonaj się, jakie smaki oferują lodziarnie w Sulęcinie. 📢 Najbardziej pożądane komunijne prezenty. Podpowiadamy, co kupić na komunię. Sprawdź! Maj to tradycyjnie w Polsce miesiąc ważnego wydarzenia: Komunii Świętych. Przystąpienie dziecka do jednego z najważniejszych sakramentów, jest ważną uroczystością dla całej rodziny. Jest także nie lada wyzwaniem: czym obdarować naszą pociechę w tym wyjątkowym dniu? Warto, by dziecko zapamiętało ten szczególny dzień nie tylko poprzez prezenty.

📢 We wtorek, 23 maja rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty. Potrwa trzy dni Ponad pół miliona uczniów w całym kraju przystąpi we wtorek, 22 maja do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. W kolejnych dniach sprawdzą swoją wiedzę z matematyki i języka obcego. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

Prasówka czerwiec Sulęcin: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników z Sulęcina. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tragiczny wypadek na drodze nr 22. Zginęła jedna osoba. Dwie są ciężko ranne Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 22 na odcinku od Kostrzyna nad Odrą w kierunku Skwierzyny. Zderzyły się tam trzy pojazdy. Jedna osoba nie żyje, a dwie są poważnie ranne. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin.

📢 Tak mieszka Gabi Drzewiecka. Zobacz, jakie wnętrza podobają się dziennikarce. Koniecznie zajrzyj do modnego mieszkania Gabi Drzewieckiej Gabi Drzewiecka to popularna dziennikarka radiowa i telewizyjna, która w mediach społecznościowych ma rzeszę fanów. Zaglądamy do jej eleganckiego mieszkania, które jest zlokalizowane w warszawskiej kamienicy. Zobacz, w jakich wnętrzach czuje się najlepiej Gabi Drzewiecka. Modna przestrzeń jest pełna naturalnego świata i designerskich rozwiązań, które są odzwierciedleniem stylu właścicielki. 📢 Wybuchy i wystrzały w Sulęcinie i Świętym Wojciechu pod Międzyrzeczem. Wojsko zapowiada ćwiczenia We wtorek, 16 maja w Sulęcinie i Świętym Wojciechu koło Międzyrzecza odbędą się ćwiczenia pododdziałów 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Na drogach będzie można spotkać kolumny wojskowe, mogą też być słyszalne odgłosy wybuchów. 📢 Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego. Odpowiedzi i arkusz CKE z 23 maja. Za nami egzamin ósmoklasisty z polskiego. Co było? Egzamin ósmoklasisty 2023 już za nami. Język polski jest pierwszym przedmiotem, z którym zmierzyli się uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej. Egzamin rozpoczął się dziś o godz. 9.00, a zakończył o godz. 11.00. W tym tekście zamieściliśmy arkusz CKE, a także proponowane odpowiedzi do zadań. Zobaczcie najważniejsze informacje o egzaminie ósmoklasisty z polskiego: wymagania, terminy i typy zadań.

📢 Karmelowe szyszki. Przepis na słodki hit PRL z ryżu preparowanego, któremu nadal trudno się oprzeć. Idealny deser na Dzień Dziecka Szyszki to dla wielu ulubiony deser z dzieciństwa. W czasach PRL były prawdziwym hitem. Warto wrócić do tych smakołyków i przygotować je na zbliżający się Dzień Dziecka. Są idealnie karmelowe, słodkie i bardzo proste do przygotowania. Taki deser sprawi radość każdemu. Wypróbuj przepis na szyszki z ryżu preparowanego.

📢 Alicja Bachleda-Curuś obchodzi urodziny. Zobacz, jak aktorka zmieniała się na przestrzeni lat. Jej styl może naśladować każda 40-latka Alicja Bachleda-Curuś to synonim klasy i elegancji. Polska aktorka, na co dzień mieszkająca w Stanach Zjednoczonych, zachwyca urodą i talentem, ale także dobrym gustem. Preferuje prosty styl, często czerpiąc inspiracje z klasyki. Na przestrzeni lat zmieniała się zarówno ona, jak i jej wybory modowe. Przy okazji 40. rocznicy urodzin Alicji Bachledy-Curuś pokazujemy przemianę aktorki.

📢 Pożar plebanii w Lubniewicach. Z ogniem walczyło sześć zastępów straży pożarnej Sześć zastępów straży pożarnej wzięło udział w akcji gaśniczej w Lubniewicach we wtorek, 9 maja. Ogień pojawił się po godzinie 22.00 w budynku, w którym mieści się plebania. 📢 Budynki dawnej telekomunikacji w Lubuskiem są na sprzedaż! Zobaczcie, co sprzedaje Orange! Jeśli chcecie obiekty należące do dawnej telekomunikacji, wystarczy sprawdzić oferty Nieruchomości Orange. Jest wiele pięknych budynków, które można nabyć po okazyjnych cenach. Kliknijcie obrazek i sprawdźcie w galerii zdjęć. Przesuwajcie fotki strzałkami. Jest w czym wybierać!

