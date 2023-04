Prasówka z marca 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Jak sprawdzić, jak długie są kolejki NFZ na badania genetyczne w Sulęcinie? Przedstawiamy zestawienie miejsc, dzięki któremu będziesz wiedzieć, gdzie dostaniesz się na badania genetyczne na NFZ w swoim mieście w najbliższym możliwym terminie (stan na 1.04.2023). Jest to dobry sposób, aby dowiedzieć się, gdzie kolejka jest krótsza.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w marcu uwagę czytelniczek i czytelników z Sulęcina. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W jaki sposób sprawdzić, czy na rezonans magnetyczny są długie terminy NFZ w w Sulęcinie? Zobacz zestawienie miejsc, dzięki któremu dowiesz się, gdzie uda Ci się dostać w najbliższym możliwym terminie w twojej bliskiej okolicy (stan na 1.04.2023). Jest to dobry pomysł aby wiedzieć, gdzie kolejka NFZ na rezonans magnetyczny będzie najkrótsza.

W jaki sposób sprawdzić, czy na tomografię komputerową są długie terminy NFZ w w Sulęcinie? Zobacz zestawienie miejsc, dzięki któremu dowiesz się, gdzie uda Ci się dostać w najbliższym możliwym terminie w twojej bliskiej okolicy (stan na 1.04.2023). Jest to dobry pomysł aby wiedzieć, gdzie kolejka NFZ na tomografię komputerową będzie najkrótsza.

Chociaż w powszechnej świadomości 10-letnie auto uchodzi za stare, to wcale nie musi oznaczać, że będzie psuło się częściej niż nowsze egzemplarze. Niektóre modele bardzo dobrze znoszą upływający czas. Nie dość, że psują się rzadko, to jeszcze części do nich i ich serwisowanie jest stosunkowo tanie. O tym, że 10-letnie auta są godne uwagi świadczy też raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Te 10-letnie auta najlepiej wypadły w ostatnim zestawieniu.