Przedszkola w Sulęcinie w roku szkolnym 2023/2024. Lista dostępnych placówek

Przedszkola niepubliczne w Sulęcinie działają na podstawie przepisów, które są określone w statucie i w oparciu o nie przeprowadzają rekrutację. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. W większości przypadków o przyjęciu decyduje kolejność, z jaką wpływały zgłoszenia. Następnie pierwszeństwo mają zazwyczaj dzieci, które uczęszczały do konkretnej placówki wcześniej. Pod uwagę mogą być brane również okoliczności takie, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 uzyskasz na stronie internetowej albo w sekretariacie.

Rekrutacje w przedszkolach zaczynają się zazwyczaj w pierwszym kwartale roku, w lutym i marcu. Jest to uzależnione od danej placówki. Publiczne oraz niepubliczne przedszkola posiadają różne zasady rekrutacji. W pierwszym wariancie są one ustalane odgórnie i znajdują się w ustawie, te niepubliczne zaś ustalają zasady samodzielnie i w każdej placówce mogą być inne.

Do przedszkola możesz zapisać dziecko, które w momencie rozpoczęcia roku szkolnego rocznikowo ukończyło 3 lata. W niektórych przypadkach dopuszcza się, aby miało ukończone zaledwie 2,5 roku, w tej sprawie decyduje bezpośrednio dyrekcja przedszkola.

Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 w placówkach publicznych w Sulęcinie znajdziesz na ich stronach internetowych oraz na stronie urzędu miasta. Kryteria dotyczące rekrutacji to między innymi niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, czy też samotne wychowanie kandydata w rodzinie.

Edukacja przedszkolna pozostaje niezwykle ważna w rozwoju malucha. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Poza tym, maluch będąc w przedszkolu poznaje zasady życia w grupie. Rozwija się w zakresie społecznym i emocjonalnym. Uczy się tam, jak rozmawiać z pozostałymi dziećmi i dorosłymi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.

Jest to przestrzeń do rozwijania umiejętności z obszaru motoryki. Maluchy uczą się, jak samodzielnie myć zęby, jeść, nakładać i zdejmować buty, biegać, bawić się. Zabawa w większym gronie przyczynia się do przyswojenia podstawowych zasad, jak wymienianie się zabawkami z innymi dziećmi, zabawa w zgodzie, empatia wobec innych dzieci.