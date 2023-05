Przedszkola w Sulęcinie. Zobacz, gdzie możesz zapisać dziecko w roku szkolnym 2023/2024

Niepubliczne przedszkola w Sulęcinie działają na podstawie przepisów, które są określone w statucie i na ich bazie przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz Najczęściej o przyjęciu decyduje kolejność, z jaką wpływały zgłoszenia. Do tego pierwszeństwo mają zazwyczaj maluchy, które chodziły do danego przedszkola już wcześniej. Mogą być też brane pod uwagę takie okoliczności, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2023/2024__ uzyskasz na stronie internetowej albo bezpośrednio w sekretariacie.

Zapisać dziecko można poprzez platformy internetowe lub w sposób tradycyjny, to znaczy samodzielne przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Czy warto zapisywać dziecko do przedszkola w Sulęcinie?

Nauka w przedszkolu pozostaje wielce ważna dla rozwoju dziecka. Jej głównym celem jest przygotowanie go do nauki w szkole. Do tego, maluch chodząc do przedszkola poznaje zasady funkcjonowania w grupie. Rozwija się w obszarze społecznym i emocjonalnym. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z rówieśnikami, wyrażać swoje emocje i potrzeby.