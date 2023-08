Przegląd prasy z Sulęcina. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 7.08.2023

W Muzeum Łąki w Owczarach trwa obóz terapeutyczno-przyrodniczy dla grupy dzieci z m.in. aspergerem, autyzmem, ADHD oraz ich rodziców. "Z wielką przyjemnością razem z synem przyjeżdżamy tutaj na obozy terapeutyczno przyrodnicze" - mówią jego uczestnicy. Posłuchajcie, jak to wygląda i czego na takim obozie można się nauczyć.

Lubuskie jest piękne! Dlatego od maja prezentujemy Wam najpiękniejsze miejsca do wypoczynku. Dziś, w połowie wakacji, zabieramy Was do Lubniewic!