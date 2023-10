Przegląd prasy z września 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Sulęcinie?

Prasówka październik Sulęcin: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników z Sulęcina. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Weronika Rosati to popularna polska aktorka, która sporo projektów zawodowych realizuje za oceanem. Ostatnio zrobiło się o niej głośno tuż po publikacji w mediach społecznościowych apelu do Piotra Adamczyka, w którym nawiązała do wypadku samochodowego sprzed 10 lat. Auto prowadził aktor, z którym była wtedy związana, a celebrytka była w nim poszkodowana. Po latach aktorka wróciła do tych wydarzeń i rozpętała się medialna burza. Zobacz, jak żyje na co dzień Weronika Rosati i gdzie uwiła rodzinne gniazdko celebrytka.