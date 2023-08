Przegląd tygodnia z 20.08.2023 w Sulęcinie. Najważniejsze wydarzenia od 13.08 do 19.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Sulęcin, 20.08.2023. 13.08 - 19.08.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Pies jest jednym z najbardziej wiernych i ukochanych przyjaciół człowieka, ale niestety, czasami nawet najbardziej przyjazne zwierzęta mogą się zachować agresywnie. W sytuacjach ekstremalnych naturalne zachowania obronne mogą nie wystarczyć. Dlatego warto wiedzieć, co robić w sytuacji, gdy grozi nam zagrożenie ze strony czworonoga.

Chociaż kobiet o wiek się nie pyta, to właśnie to interesuje użytkowników Google'a na temat Małgorzaty Potockiej. Spieszymy się z odpowiedzią oraz wieloma innymi ciekawostkami z jej życia, które było pełne miłosnych zawirowań. A to wszystko przy okazji urodzin aktorki.