Przegląd tygodnia z 22.10.2023 w Sulęcinie. Najważniejsze wydarzenia od 15.10 do 21.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Internet to środowisko, w którym poruszamy się na co dzień, dlatego warto zachować w nim ostrożność i pozostać wyczulonym na pewne niebezpieczne sygnały. Jedną z metod działania cyberprzestępców jest załączanie do e-mail fałszywych, niebezpiecznych załączników. Często detale zdradzają, czy pochodzi on z zaufanego źródła. Przekonaj się na co zwrócić uwagę i co zrobić w chwili, gdy przychodzący do nas mail budzi wątpliwości.