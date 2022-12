Rowerem do 33 km od Sulęcina. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 17 - 18 grudnia?

Wycieczki rowerowe z Sulęcina

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 33 km od Sulęcina, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Czachów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 110,14 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 95 m

Suma podjazdów: 1 682 m

Suma zjazdów: 1 681 m

Kys30 poleca trasę rowerzystom z Sulęcina

Jedna z lepszych moich wycieczek ze wspaniałą ekipą. Tej soboty grzałem rowerem z Dębna do Mętna na spotkanie z ekipą Bike Nature, by dalej wspólnie pozwiedzać piękne zakątki woj. Zachodniopomorskiego :)

Atrakcją całej tej wycieczki był dla mnie kościół w Czachowie wraz z jego unikalną polichromią.

Przebieg trasy: Dębno-Smolnica-Zielin-Mieszkowice-Macierz-Moryń-Dolsk-Mętno Małe-Mętno-Łaziszcze-Łukowice-Czachów-Orzechów-Nowe Objezierze-Moryń-Gądno-Witnica-Białęgi-Chełm Dolny-Warnice-Smolnica-Grzymiradz-Dębno.

Trasa łatwa z licznika wyszło 115km czas jazdy 5.23.11

