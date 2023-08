Ścieżki rowerowe do 33 km od Sulęcina. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 2 - 3 września?

Rozważasz wycieczkę rowerową z Sulęcina? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji. Mogą mieć różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 33 km od Sulęcina. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe niedaleko Sulęcina proponujemy na weekend.

Rowerem w pobliżu Sulęcina

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 33 km od Sulęcina, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Świebodzin - Szlak kościołów drewnianych Stopień trudności: 2.0

Dystans: 81 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 133 m

Suma podjazdów: 1 968 m

Suma zjazdów: 1 979 m Trasę rowerową mieszkańcom Sulęcina poleca Prokul Ze Świebodzina umownie nazwanym szlakiem kościołów drewnianych Regionu Kozła

To trzy kościoły:

Chlastawa

W 1637 roku dzięki fundacji Radislausa Miesitschka wzniesiono duży kościół służący m.in. protestantom pochodzącym ze Śląska. Kościół filialny pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny jest zabytkiem klasy "0", który wraz z bramą-dzwonnicą i dawnym cmentarzem tworzy przepiękny zespół sakralny o niepowtarzalnych walorach historycznych. W latach 1907- 1912 dzięki funduszom Seweryna Zakrzewskiego kościół został gruntownie odremontowany i rozbudowany o wieżę zaprojektowaną przez radcę budowlanego Leidicha . W latach 80 XX w. odnowiono XVII wieczną polichromię przedstawiającą sceny Sądu Ostatecznego oraz motywy roślinne. Kosieczyn

drewniany kościół p.w. św. Szymona i Judy Tadeusza. Po przeprowadzonej analizie dendrologicznej wynika, że do produkcji więźby i prezbiterium użyto drzew ściętych najprawdopodobniej w latach 1407-1416, a budowę tych elementów szacuje się na rok 1417, natomiast wieżę wzniesiono około czternaście lat później w 1431 roku. Kościół w Kosieczynie jest budowlą wzniesioną na planie prostokąta w konstrukcji zrębowej. Posiada jedną nawę, która wraz z prezbiterium pokryta jest dwuspadowym dachem natomiast wieża hełmem namiotowym. We wnętrzu znajduje się barokowy ołtarz i późnorenesansowa ambona. Krępsko Na podstawie badań drewna przeprowadzonych w 2006 roku szacuje się, że kościół w Klępsku został zbudowany w latach 1367-1377. Jest jednonawową budowlą sakralną z węższym prezbiterium posiadającą dobudowaną wieżę o konstrukcji słupowej oraz murowaną zakrystię. Wnętrze kościoła wykonane jest w stylu gotycko-renesansowym. Najstarszym elementem wyposażenia jest wykonany około 1500 roku ołtarz w formie tryptyku, z rzeźbą Madonny z Dziecięciem. Około 1613 roku we wnętrzu kościoła powstały malowidła ścienne przedstawiające Sąd Ostateczny oraz sceny ze Starego i Nowego Testamentu.

Na szlaku polecam też obiekty dewastowane duchem historii, czyli poniemieckie atrakcje architektury:

Smardzewo - upadający i opuszczony folwark (dwór rozebrany) z charakterystyczną wagą. Opodal kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej z 1776 roku.

Łęgowo - upadły pałac

Ruiny dworu wzniesionego w XIX w. Wcześniej, od 1761 r. należał on do rodziny von Unruh. Po wojnie pałac przeszedł na własność PGR-u, a następnie rozparcelowano go ludności napływającej ze Wschodu. Przed pożarem, jaki zniszczył obiekt w latach 80. i 90. XX wieku, użytkowano go jako Państwowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Obecnie niezabezpieczone oraz zaniedbane ruiny wraz ogrodem tworzą malowniczą i niezwykłą atrakcję Łęgowa.



🚲 Trasa rowerowa: Dębno- Zatoń Dolna Stopień trudności: 1.0

Dystans: 114,09 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 782 m

Suma zjazdów: 758 m Kys30 poleca trasę rowerzystom z Sulęcina Dolina Miłości w Zatoni Dolnej - malowniczy park krajobrazowo-naturalistyczny położony w dolinie o romantycznej nazwie „Dolina Miłości” pomiędzy Krajnikiem Dolnym, Krajnikiem Górnym i Zatonią Dolną w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Chojna. Znajduje się na pow. około 80 ha, położony między wzgórzami, zwanymi dawniej „Wzgórzami Zatońskimi”, opadającymi ku Dolinie Dolnej Odry. Park założony został w latach 50. XIX w., stanowiąc część zespołu pałacowo-parkowego posiadłości rycerskiej Krajnika Górnego, na terenie ukształtowanym faliście, pociętym głębokimi jarami. Zbocza wzniesień przecięte są licznymi alejkami. Elementami kompozycyjnymi parku są liczne głazy okolicznościowe z wypisanymi datami i nazwiskami osób odwiedzających teren do roku 1945 oraz dwie rzeźby ogrodowe (w dolinie) "ADAM" i "EWA" usytuowane w pobliżu stawów. Z dawnych elementów układu przestrzennego parku istnieją czytelne szlaki komunikacyjne: drogi, aleje, ścieżki spacerowe.

Będąc w Zatoni Dolnej, trochę zabłądziłem, skończył mi się szlak i zacząłem się przedzierać drogami polnymi w stronę najbliższej wioski. Nie polecam takiego rozwiązania - lepiej trzymać się wyznaczonego szlaku, by uniknąć niespodzianek.



🚲 Trasa rowerowa: Dębno- Świerkocin Stopień trudności: 1.0

Dystans: 69,08 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 107 m

Suma podjazdów: 1 836 m

Suma zjazdów: 1 836 m Kys30 poleca trasę mieszkańcom Sulęcina

Trasa wiedzie głównie drogami asfaltowymi. Z Mosiny do Sosen trasa przebiega drogami leśnymi. Ciekawym miejscem na trasie jest niewielka górka pomiędzy Starymi Dzieduszycami a Nowinami Wielkimi, na której występuje anomalia grawitacyjna która sprawia że samochód sam wtacza się pod górkę.



Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Sulęcina

🚲 Trasa rowerowa: Słubice Kostrzyn wzdłuż Odry Stopień trudności: 1.0

Dystans: 112,37 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 162 m

Suma podjazdów: 2 257 m

Suma zjazdów: 2 279 m Gostekon poleca trasę rowerzystom z Sulęcina

Bardzo fajna trasa, polecana na niedzielny wyjazd. Ze Słubic do Kostrzyna po drodze szutrowej wzdłuż wału przeciwpowodziowego 30 km. Polecana dla tych, co nie lubią samochodów, a chcą kręcić korbą.



🚲 Trasa rowerowa: Ostróg forteczny cz.2 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 40,95 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podjazdów: 1 065 m

Suma zjazdów: 1 072 m Kys30 poleca trasę mieszkańcom Sulęcina Niedzielna wycieczka do ostatniego już Ostroga znajdującego się w pobliżu Dąbroszyna.

Pogoda dziś nas nie rozpieszcza: +0,5°C, do tego wiatr i mokry śnieg skutecznie uprzykrzają dzisiejszy trip. Dzisiejszy cel wycieczki okazał się technicznie najtrudniejszym celem (gęste krzaki skutecznie bronią dostępu do tego obiektu).



Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Przegląd i naprawa roweru

Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić.

Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Przydatne akcesoria na rower

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

