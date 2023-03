Ścieżki rowerowe do 33 km od Sulęcina. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 1 - 2 kwietnia?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową z Sulęcina? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 33 km od Sulęcina. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Sulęcina proponujemy na weekend.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Barlinek-Dębno Stopień trudności: 2.0

Dystans: 127,83 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 150 m

Suma podjazdów: 2 291 m

Suma zjazdów: 2 308 m Trasę rowerową mieszkańcom Sulęcina poleca Kys30 Sierpniowa rowerowa wycieczka do Barlinka. Lato było wyjątkowo pogodne więc warto było wypuścić się trochę dalej :) Rodzaj dróg mieszany: asfalt, drogi polne, drogi leśne, srogi piaszczyste, bruki, szutry- czyli tzw. moc atrakcji na trasie. Trasę oceniam jako ciekawą, w przyszłym roku zamierzam ją powtórzyć i wzbogacić o nowe punkty :)

Dane z licznika rowerowego:

Dystans: 130.59 km

czas jazdy: 5:47:21 Bardzo ciepło sobie wspominam tą trasę, a przy okazji zobaczyłem wiele interesujących mnie zabytków w Barlinku i odwiedziłem rodzinkę z Barlinka :)

na trasie wypiłem 1,5l izotoniku, 2piwa, 1,5l wody i kawę ;)

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Jelenie Oko Stopień trudności: 2.0

Dystans: 30,52 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 58 m

Suma podjazdów: 1 201 m

Suma zjazdów: 1 169 m Trasę rowerową mieszkańcom Sulęcina poleca Kys30 Piątkowa przejażdżka nad jezioro Jelenie Oko. Trasa rozpoczyna się i kończy w Dębnie. Przebieg trasy to drogi leśne od bruku do dróg piaszczystych. W lesie jest super odcinek nowej drogi przeciwpożarowej około 4 km równiutkiej nawierzchni. Profil trasy oznaczam jako średni bo o tej porze roku piaszczyste drogi są mniej dokuczliwe niż w upalne lato.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Łąkomin na spontanie Stopień trudności: 1.0

Dystans: 37,07 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 30 m

Suma podjazdów: 323 m

Suma zjazdów: 328 m Trasę dla rowerzystów z Sulęcina poleca Kys30

Wiosenna spontaniczna trasa do Łąkomina :)

Tematem dzisiejszej trasy są walory przyrodnicze okolicy Łąkomina. Łąkomin (niem. do 1945 r. Lindwerder) jest to niewielka wieś położona w województwie lubuskim, w powiecie gorzowskim, w gminie Lubiszyn.

Miejscowość została założona w 1765 r. na terenie starej smolarni, jako kolonia Barnówka. W 1801 r. mieszkało tutaj 3 kolonistów i znajdowała się smolarnia[6]. W 1844 r. Łąkomin liczył już 27 budynków mieszkalnych, działał młyn (Sennewitz Mühle). Od 29.04.1872 r. stał się oddzielną gminą (niem. Gemeinde) i uniezależnił od Barnówka. W końcu XIX w. wybudowano tu pałac, którego właścicielem był berliński przemysłowiec. Po 1945 r. wieś popadła w ruinę, a wiele budynków zostało rozebranych prawdopodobnie na rzecz odbudowy Warszawy. Ocalał jedynie pałac (splądrowany przez wojska radzieckie) i zabudowania przypałacowe.

Polska nazwa Łąkomin została nadana w 1948 r.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Sulęcinie

🚲 Trasa rowerowa: Witnica cegielnia Stopień trudności: 2.0

Dystans: 42,86 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 59 m

Suma podjazdów: 418 m

Suma zjazdów: 424 m Trasę dla rowerzystów z Sulęcina poleca Kys30

Jeżdżąc już od kilku lat po najbliższej okolicy, ciężko coś znaleźć coś nowego a zarazem ciekawego. Czasami spontaniczy wypad i skręt z dobrze znanego szlaku może zaowocować ciekawymi wrażeniami :) Cegielnia

Pierwsza wzmianka o istnieniu nad Witną wytwórni cegieł i dachówek pochodzi z roku 1589, kolejna z roku 1706, kiedy to dzierżawca tutejszego folwarku królewskiego, Wilhelm Feuerherm, wypalił 15 tys. cegieł i tyleż dachówek. Po roku 1871 w Vietz czynnych było 6 cegielni: Dietzla, Feuerherma, Hartmanna, Lietza, Neumanna i Wässera. W jednej z nich natrafiono także na pokłady węgla brunatnego i uruchomiono jego wydobycie. Pierwszy wydajny okrągły piec Hoffmanna, umożliwiający wypalanie bez wygaszania ognia, powstał w roku 1873. Po wykupieniu zakładów od Feuerherma i Wässera i budowie własnych L. Hartmann miał 5 pieców, w tym jeden owalny o podwójnej wielkości z kominem o wysokości 45 m. Wypalano w nich do 14 milionów sztuk cegieł rocznie (w tym klinkierowe). Dla ułatwienia transportu zbudowano bocznicę kolejową łączącą cegielnie z dworcem. Firma zatrudniała do 250 pracowników. W dwudziestoleciu międzywojennym istniały tylko 3 cegielnie Hartmannów: „A”, „B” i „C”. Cegielnię G. Lietza nabył w roku 1902 H. Strunk, który ją zmodernizował, instalując maszynę parową i okrągły piec. W latach 30. jego syn, Alfred Strunk, w cegielni urządził suszarnię i magazyny paszy dla hodowli królików rasy angorskiej. W latach wojny, od roku 1942, cegielnie Hartmanna zamieniono na wojskowe magazyny amunicji, wozów radiolokacyjnych, mundurów, instrumentów muzycznych, nart, noży spadochroniarskich i metalowych pojemników zaopatrzenia na zrzuty z samolotów. Dwie z cegielni spłonęły w roku 1945. Jedną uruchomiono kilka lat po wojnie i jako firma państwowa, a potem prywatna, była czynna do roku 1999. Po jej likwidacji, spowodowanej brakiem rentowności i wyczerpywaniem się złóż gliny, owalny piec rozebrano. Zachował się okazały budynek siedziby firmy z mieszkaniami dla pracowników. Dziś teren cegielni „A” zajmuje firma skupu złomu i handlu materiałami budowlanymi. Cegielnie „B” i ,,C” rozebrano. Teren ostatniej, usytuowanej przy ulicy Sportowej, był przez kilka dziesięcioleci miejskim wysypiskiem śmieci. W cegielni Strunka bez powodzenia podjęto po roku 1945 próbę produkcji brykietów z węgla brunatnego, potem została ona rozebrana i ustawiono tu metalowe silosy Państwowych Zakładów Zbożowych. Po ich likwidacji od początku lat 90. do roku 1999 w sprywatyzowanym obiekcie miała swą siedzibę szwedzka firma Danuty Larsson handlująca maszynami rolniczymi i materiałami budowlanymi. Obecnie jest tu firma recyklingowa EKO-APE.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Szosowo Stopień trudności: 2.0

Dystans: 109,82 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 105 m

Suma podjazdów: 1 788 m

Suma zjazdów: 1 791 m Trasę rowerową mieszkańcom Sulęcina poleca Kys30

Moja pierwsza tegoroczna trasa rowerem szosowym. Za cel stawiam dziś pętlę do Cedyni. Rodzaj dróg tylko asfaltowe :)

Z Dębna do Cedyni jedzie się super- lekkie górki, a juz z Cedyni trochę gorzej bardziej dokuczliwe górki:)

Trasa bardzo ciekawa a wadą tej trasy był rower szosowy który mocno mnie ograniczał i sprowadzał tylko do drogi asfaltowej :)

Przebieg trasy: Dębno-Dargomysl-Chwarszczany-Bileszkowice-Mieszkiwuce-Gozdowice-siekierki-Stary Kostrzynek-Cedynia

Dane z licznika:

dystans: 112.73km

czas jazdy: 3:55:44

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników.

Zadbaj o stan techniczny roweru Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić. Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

## Akcesoria rowerowe - co warto mieć?

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

