Ścieżki rowerowe do 33 km od Sulęcina. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 15 - 16 października?

Rozważasz trasę rowerową z Sulęcina? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 33 km od Sulęcina. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe niedaleko Sulęcina przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki rowerowe w okolicy Sulęcina We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 33 km od Sulęcina, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Bogdaniec Stopień trudności: 2.0

Dystans: 72,01 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 134 m

Suma podjazdów: 2 055 m

Suma zjazdów: 2 046 m Kys30 poleca trasę rowerzystom z Sulęcina Niedzielna trasa do Bogdańca.

Celem wycieczki jest lepsze poznanie bogdanieckich lasów, które obfitują w sporo podjazdów.

Najciekawszym miejscem w Bogdańcu jest Dolina trzech młynów i trasa w gorę potoku Bogdanka.

Dolina Trzech Młynów w Bogdańcu to szczególne miejsce. To tutaj mamy możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą, pamiątkami historii. Potok Bogdanka malowniczo się wije w głębokiej dolinie i daje przyjemny chłód w upalne dni. Jest to doskonałe miejsce do wszelkiej aktywności fizycznej od spacerów aż po rowery :)

🚲 Trasa rowerowa: Dębno- Siekierki Stopień trudności: 2.0

Dystans: 81,12 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 103 m

Suma podjazdów: 1 715 m

Suma zjazdów: 1 755 m Kys30 poleca trasę rowerzystom z Sulęcina Wycieczka z Dębna do Siekierek.Trasę oceniam jako średnią gdyż najtrudniejszymi odcinkami trasy są odcinki dróg leśnych i polnych.

Przebieg trasy: Dębno, Oborzany, Wysoka, Sitno (dojazd do Sitna drogą polną), Mieszkowice, Rezerwat Jeziora Sięgniewskie, Gozdowice, Stare Łysogórki, Siekierki. Droga powrotna przebiega przez: Siekierki, Stare Łysogórki, Słubin, Moryń Dwór, Moryń, Macierz, Mieszkowice, Ranowo, Zielin, Smolnica, Dębno.

Na tej rasie wato też poświęcić trochę czasu na zwiedzenie Morynia, gdzie znajduje się wiele ciekawych zabytków oraz jezioro Możycko z piękną plażą i przylegającym do niej Geoparkiem. Kolejne ciekawe miasteczko to Mieszkowice posiadające wiele ciekawych zabytków i piękny ryneczek wraz z ratuszem pomnikiem Mieszka I i kościołem.

🚲 Trasa rowerowa: Park Narodowy Ujście Warty Stopień trudności: 2.0

Dystans: 61 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 108 m

Suma podjazdów: 1 482 m

Suma zjazdów: 1 513 m Rowerzystom z Sulęcina trasę poleca Kys30 Niedzielny wypadzik do Parku Narodowego Ujście Warty. Traska z 20.12.2015.

Wyjechałem wcześnie rano zaraz po 7. Park Ujście Warty jest piękny o każdej porze roku, jednak dziś ubrałem się za lekko. Na początku traski temperatura wynosiła 7°C i tak miej więcej utrzymywała się do Warnik. W Warnikach wjechałem do Parku a tam już gwałtowny spadek 4,4-4,9°C. Takie małe niedogodności nie przyćmiły uroku tego miejsca :)

Profil trasy: szosowo-terenowa.

🚲 Trasa rowerowa: klapki w terenie Stopień trudności: 1.0

Dystans: 21,45 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 68 m

Suma podjazdów: 1 014 m

Suma zjazdów: 1 008 m Kys30 poleca trasę rowerzystom z Sulęcina

W niedzielne dość parne popołudnie pora skoczyć w plener w klapkach, za daleko nie ma co odjeżdżać bo może się rozpadać. Ruszam z Dębna do Mostna drogą nr 183. Tuż za Mostnem dopada mnie deszcz i trzeba się schować w budce na parkingu. Gdy deszcz zelżał ruszam dalej nad jezioro Gęsi. Jezioro Gęsi jeszcze 20 lat temu nadawało się do kąpieli a obecnie to już tylko bagnisko. Ruszam z powrotem deszcz znowu zaczyna padać dojeżdżam do stawu hodowlanego rozpadało się na dobre więc chowam się pod drzewem. Dalsza droga do domu polegała na tym, by jechać lasem gdzie gałęzie mocno słaniają się na drogę a tym samych chronią od deszczu.

