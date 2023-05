Ścieżki rowerowe do 33 km od Sulęcina. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 6 - 7 maja?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową w pobliżu Sulęcina? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 33 km od Sulęcina. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w okolicy Sulęcina warto sprawdzić w weekend.

Wycieczki rowerowe w okolicy Sulęcina We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 33 km od Sulęcina, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Dębnowski rajd Stopień trudności: 1.0

Dystans: 43,46 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 94 m

Suma podjazdów: 1 519 m

Suma zjazdów: 1 545 m Trasę rowerową mieszkańcom Sulęcina poleca Kys30 Rajd rowerowy organizowany przez UMiG Dębno.

Rodzaj rajdu: rodzinny łatwy, rodzaj dróg: mieszany (drogi asfaltowe, leśne, polne)

Dane z licznika:

dystans: 43:489km

czas: 2:41

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Niedzielna trasa Stopień trudności: 2.0

Dystans: 76,27 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 107 m

Suma podjazdów: 1 481 m

Suma zjazdów: 1 498 m Kys30 poleca trasę mieszkańcom Sulęcina

Niedzielna trasa to wycieczka do lasu w okolicach Bogdańca. Piękne tam są lasy lecz pogoda nie daje nam możliwości bliżej nam ich poznać. Tygodniowa odwilż skutecznie rozmiękczyła drogi leśne przez co nie są one dziś zbytnio przejezdne ;) Nadleśnictwo Bogdaniec – nadleśnictwo należące do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, położone jest w jej południowo-zachodniej części, w całości w województwie lubuskim. Swoim zasięgiem obejmuje miasto Gorzów Wielkopolski oraz gminy powiatu gorzowskiego: Bogdaniec, Witnica, Lubiszyn, Kłodawa. Graniczy od północy z Nadleśnictwem Różańsko, od wschodu z Nadleśnictwem Kłodawa, od południa z Nadleśnictwem Lubniewice i Parkiem Narodowym „Ujście Warty”, a od zachodu z Nadleśnictwem Dębno.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: z Dębna do Parku Ujście Warty Stopień trudności: 1.0

Dystans: 45,09 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podjazdów: 1 129 m

Suma zjazdów: 1 131 m Trasę rowerową mieszkańcom Sulęcina poleca Kys30

Wycieczka z Dębna do Parku Narodowego "Ujście Warty". Trasa dojazdowa prowadzi asfaltem przez okoliczne wioski. Ciekawym miejscem na trasie jest wieś Dąbroszyn. Dąbroszyn jest miejscem gdzie możemy zobaczyć wiele zabytków min. kościół z 1825 roku, zespół pałacowo-parkowy z XVIII W, pawilon ogrodowy, tzw. Świątynia Cecylii, z 1860 r. Z Dąbroszyna kierujemy się do Parku Ujście Waty, a tam poruszamy się już szlakiem (drogi polne). Park Narodowy „Ujście Warty” – najmłodszy z 23 parków narodowych na terenie Polski. Park został założony 1 lipca 2001 roku zajmuje powierzchnie 8074 ha obejmuje rozlewiska u ujścia rzeki Warty do Odry.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Sulęcinie

🚲 Trasa rowerowa: niedzielna traska Stopień trudności: 1.0

Dystans: 45,02 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 81 m

Suma podjazdów: 1 508 m

Suma zjazdów: 1 533 m Kys30 poleca trasę rowerzystom z Sulęcina

Błoto liście wiatr chłód ale mega pozytywnie. Ternen koło 30 km reszta to asfalt. Czas jazdy 2:47 dystans 47.65km z licznika.

Przebieg trasy: Dębno-Grzymiradz-Dyszno-Chłopowo-Chełm Dolny-Warnice-Smolnica-Dębno

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Zimowy Park Ujście Warty Stopień trudności: 1.0

Dystans: 53,06 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podjazdów: 573 m

Suma zjazdów: 563 m Trasę dla rowerzystów z Sulęcina poleca Kys30 Niedzielny rowerowy wypad do Parku Ujście Warty. Zaplanowanej trasy nie udało mi się w całości przejechać ze względu na kilka zdarzeń na trasie. Pierwszą poważną przeszkodą była silna śnieżyca w okolicach Kaleńska która towarzyszyła mi aż do Dąbroszyna. Śnieg padał tak intensywnie, że gdyby okulary miały wycieraczki to i tak nie nadążyły by odbierać padającego śniegu ;) Efektem tego był bałwan na rowerze oklejony cały mokrym sniegiem (temperatura 0°C) W Dąbroszynie śnieżyca ustała, lecz śnieg padał nadal, więc spróbowałem wjechać do parku i tu klops: z przedniego koła wylatało powietrze, okazało się że łatka którą przykleiłem tydzień temu w terenie puściła (FUCK!) Mokry i zmarznięty kleję dentkę i oduszczam sobie dalsze wojaże, czas wracać do domu (jakieś 30-parę kilometrów jeszcze przede mną)

Trasa w warunkach letnich należy do bardzo łatwych, a w warunkach zimowych to już nie jest tak kolorowo :)

Nawiguj

Przegląd i naprawa roweru Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić. Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Przydatne akcesoria rowerowe Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

