Ścieżki rowerowe do 33 km od Sulęcina. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 6 - 7 maja?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową w pobliżu Sulęcina? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 33 km od Sulęcina. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Sulęcina proponujemy na weekend.

Wycieczki rowerowe z Sulęcina We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 33 km od Sulęcina, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Barlinek-Dębno Stopień trudności: 2.0

Dystans: 127,83 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 150 m

Suma podjazdów: 2 291 m

Suma zjazdów: 2 308 m Trasę dla rowerzystów z Sulęcina poleca Kys30 Sierpniowa rowerowa wycieczka do Barlinka. Lato było wyjątkowo pogodne więc warto było wypuścić się trochę dalej :) Rodzaj dróg mieszany: asfalt, drogi polne, drogi leśne, srogi piaszczyste, bruki, szutry- czyli tzw. moc atrakcji na trasie. Trasę oceniam jako ciekawą, w przyszłym roku zamierzam ją powtórzyć i wzbogacić o nowe punkty :)

Dane z licznika rowerowego:

Dystans: 130.59 km

czas jazdy: 5:47:21 Bardzo ciepło sobie wspominam tą trasę, a przy okazji zobaczyłem wiele interesujących mnie zabytków w Barlinku i odwiedziłem rodzinkę z Barlinka :)

na trasie wypiłem 1,5l izotoniku, 2piwa, 1,5l wody i kawę ;)

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Dolsk-Dębno Stopień trudności: 1.0

Dystans: 52,12 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 74 m

Suma podjazdów: 1 483 m

Suma zjazdów: 1 475 m Trasę rowerową mieszkańcom Sulęcina poleca Kys30 Jak co niedzielę czas na rower, nadszedł grudzień w nocy temperatura spada poniżej zera. Trasę zaplanowałem na około 50 km, temperaturę dziś mamy nieco ponad 1°C. Trasa jest łatwa i ciekawa, pominąłem wiele atrakcji turystycznych Dolska, Różańska, czy Warnic (po prostu było za zimno na robienie zdjęć).

Przebieg trasy: Dębno-Mostno-Dolsk-Różańsko-Grzybno-Krężelin-Warnice-Smolnica-Dębno.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Czelin Stopień trudności: 2.0

Dystans: 76,39 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 67 m

Suma podjazdów: 552 m

Suma zjazdów: 552 m Trasę dla rowerzystów z Sulęcina poleca Kys30

Czelin jest średniej wielkości, dobrze rozwiniętą wsią. Ze względu na swoje walory oraz liczne gospodarstwa rolne jest wsią o charakterze rolniczo-letniskowym.

Jest to bardzo stara miejscowość, jej początki sięgają I - II w.n.e. W VI - X w.n.e. istniała na tym terenie pierwsza osada, a pod koniec X w. gród. Wieś po raz pierwszy wzmiankowana była w 1250 r., znajdowała się wówczas na terytorium Nowej Marchii. Już na początku XIV w. uzyskała prawa miejskie. W XIV w. na terenie Czelina powstał archidiakonat gdzie prowadzono Kancelarię Katedry Kamieńskiej. Na przestrzeni wieków miasto miało wielu właścicieli. Pod zarządem Fryderyka Wilhelma I, wieś utraciła prawa miejskie przez utworzenie na jej terenie kompleksu dóbr elektorskich. Podczas drugiej wojny światowej Czelin doznał wielu zniszczeń. W 1945 r. postawiono nad Odrą pierwszy słup graniczny.

Wieś posiada bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę. Dzięki zabudowie zlokalizowanej wzdłuż drogi powiatowej i dróg gminnych mieszkańcy mogą bez trudu przemieszczać się, ponadto turyści z łatwością trafiają do tej uroczej miejscowości. Obecność miejsc noclegowych oraz sklepów stanowi dobrą bazę dla osób poszukujących miejsca do wypoczynku. We wsi zlokalizowana jest również szkoła podstawowa, która funkcjonuje od 1946 r, a jej obwód obejmuje pobliskie miejscowości. Mieszkańcy Czelina mogą korzystać z lokalnych instytucji i organizacji takich jak: Leśnictwo Czelin, koło gospodyń wiejskich oraz Klub Piłkarski "Odra".

Największym zabytkiem wsi jest wzniesiony w XIII w. granitowy kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej. W pierwszej połowie XIX w. został pierwszy raz przebudowany. Po zniszczeniach jakie dosięgnęły go podczas wojny przebudowano go po raz drugi w latach 1982 - 1984. Przy kościele znajduje się zabytkowy cmentarz.

Warto zobaczyć zabytkowy zespół folwarczny z dworem pochodzącym z XVIII w. oraz zabudowaniami gospodarczymi z XIX i XX w.

Ważnym, historycznym elementem wsi są obeliski. Duży obelisk stoi w miejscu, gdzie w 1945 r. żołnierze 6 Samodzielnego Batalionu Pontonowo-Mostowego Wojska Polskiego umieścili słup graniczny nad Odrą. Mały obelisk znajduje się ok. 100 m od dużego obelisku, w lesie. Pierwotnie stał w miejscu, gdzie obecnie stoi duży obelisk.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka do Niemiec Stopień trudności: 2.0

Dystans: 156,01 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 124 m

Suma podjazdów: 2 315 m

Suma zjazdów: 2 269 m Trasę rowerową mieszkańcom Sulęcina poleca Kys30

Jedna z lepszych zeszłorocznych wycieczek po stronie Niemieckiej :) Wycieczkę przygotował i poprowadził Jarek Bitwa o wzgórza Seelow – część operacji berlińskiej, była to jedna z ostatnich regularnych bitew Wehrmachtu. Walki trwały od 16 do 19 kwietnia 1945. Blisko milion żołnierzy radzieckich z 1. Frontu Białoruskiego, dowodzonych przez marszałka Gieorgija Żukowa i 78 556 żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego gen. Stanisława Popławskiego, zaatakowało pozycje zwane "bramą do Berlina". Przeciwstawiło im się około 110 000 żołnierzy niemieckiej 9 Armii, dowodzonych przez generała Theodora Busse, w ramach Grupy Armii Wisła. Bitwa na wzgórzach Seelow często jest włączana jako fragment bitwy o Odrę i Nysę, ale to w okolicach wzgórz Seelow rozegrały się najcięższe walki. Sama bitwa o Odrę i Nysę była początkiem operacji berlińskiej, a w jej konsekwencji doszło do bitwy pod Halbe.

Buckow:

W XIII wieku część ziemi lubuskiej wraz z obszarem Bukowa została nadana cystersom ze Śląska przez księcia krakowskiego i śląskiego Henryka Brodatego. W 1249 ziemia lubuska została utracona przez rozbitą dzielnicowo Polskę i po trzyletniej rywalizacji arcybiskupów Magdeburga i Marchii Brandenburskiej znalazła się w całości pod panowaniem Marchii. Najstarsza zachowiana wzmianka o miejscowości pod nazwą Buchowe pochodzi z 1253 roku. W latach 1373–1415 wraz z Marchią Brandenburską Buków znajdował się we władaniu Królestwa Czech. Mimo utraty ziem przez Polskę Buków jeszcze do 1424 wraz z diecezją lubuską był podporządkowany metropolii gnieźnieńskiej. 17 kwietnia 1432 miasto zostało zniszczone przez najazd husytów. W 1550 roku zostały potwierdzone prawa miejskie Bukowa. Pod koniec XVII wieku w mieście powstał pałac i park w stylu barokowym, przebudowany w XIX wieku w stylu klasycystycznym. W 1688 właścicielem majątku został Heino Heinrich von Flemming. Buków pozostał w posiadaniu rodu Flemmingów do 1945.

W 1701 miasto zostało częścią Królestwa Prus, a w 1871 zjednoczonych Niemiec. Po II wojnie światowej w 1945 Buckow wraz z położoną na zachód od Odry częścią ziemi lubuskiej znalazło się w radzieckiej strefie okupacyjnej Niemiec (wschodnia część po 696 latach powróciła w granice Polski). W 1948 rozebrano bukowski pałac. W latach 1949–1990 część NRD. Współcześnie Buckow jest najmniejszym miastem na obszarze historycznej ziemi lubuskiej.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Dębno- Siekierki Stopień trudności: 2.0

Dystans: 81,12 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 103 m

Suma podjazdów: 1 715 m

Suma zjazdów: 1 755 m Rowerzystom z Sulęcina trasę poleca Kys30 Wycieczka z Dębna do Siekierek.Trasę oceniam jako średnią gdyż najtrudniejszymi odcinkami trasy są odcinki dróg leśnych i polnych.

Przebieg trasy: Dębno, Oborzany, Wysoka, Sitno (dojazd do Sitna drogą polną), Mieszkowice, Rezerwat Jeziora Sięgniewskie, Gozdowice, Stare Łysogórki, Siekierki. Droga powrotna przebiega przez: Siekierki, Stare Łysogórki, Słubin, Moryń Dwór, Moryń, Macierz, Mieszkowice, Ranowo, Zielin, Smolnica, Dębno.

Na tej rasie wato też poświęcić trochę czasu na zwiedzenie Morynia, gdzie znajduje się wiele ciekawych zabytków oraz jezioro Możycko z piękną plażą i przylegającym do niej Geoparkiem. Kolejne ciekawe miasteczko to Mieszkowice posiadające wiele ciekawych zabytków i piękny ryneczek wraz z ratuszem pomnikiem Mieszka I i kościołem.

Nawiguj

Jak dbać o rower? Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić. Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Akcesoria rowerowe - co warto mieć? Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

