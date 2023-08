Ścieżki spacerowe do 65 km od Sulęcina. Urokliwe ścieżki na weekend 19 - 20 sierpnia

Rozglądasz się za ciekawym pomysłem na ciekawą ścieżkę spacerową z Sulęcina? Nasze podpowiedzi, gdzie warto sie wybrać. Przygotowaliśmy 3 ciekawe trasy. Mają różny czas przejścia, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 3 trasy na ciekawy spacer w odległości do 65 km od Sulęcina. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy spacerowe niedaleko Sulęcina przygotowaliśmy na weekend.

Spacerem w pobliżu Sulęcina We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 65 km od Sulęcina, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. 🌳 Trasa spacerowa: PTTK Mszaniec-Lipy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 11,66 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 94 m

Suma podejść: 607 m

Suma zejść: 603 m Deiv poleca trasę mieszkańcom Sulęcina Trasa prowadzi lasami przez Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy. W leśniczówce Mszaniec w latach 60. ubiegłego stulecia częstym gościem był Włodzimierz Korsak (pisarz, przyrodnik, rysownik, malarz, fotografik). Podążając dalej lasami, dochodzimy do Hubertówki - tu można odpocząć, rozpalić ognisko lub grilla.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Włóczykije Pojezierza Dębno "szlak rezerwatów i pomników przyrody" Stopień trudności: 2.0

Dystans: 16,34 km

Czas trwania spaceru: 4 min.

Przewyższenia: 0 m

Suma podejść: 0 m

Suma zejść: 0 m Trasę spacerową mieszkańcom Sulęcina poleca Marsch

Trasa zaprasza do pięknych krajobrazów, do jezior i lasów. W każdej z czterech miejscowości na trasie rosną drzewa - pomniki przyrody. Są w tych miejscowościach zespoły parkowo pałacowe w różnym stanie zachowania. Do tego jeszcze rezerwat "Czapli Ostrów". Rezerwat ścisły, lęgowisko czapli siwej. Kiedyś toczyły walki z kormoranami o miejsce na drzewach, ale kormorany przegrały. Do brzegu jeziora dochodzą skrzekliwe odgłosy. Można je doskonale obserwować przez lornetkę.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: PTTK Rajd Ostrowiec Stopień trudności: 2.0

Dystans: 17,56 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podejść: 864 m

Suma zejść: 866 m Trasę spacerową mieszkańcom Sulęcina poleca Deiv

Trasa prowadzi wyznaczonym czarnym szlakiem pieszym. Przeszliśmy odcinkiem z Ostrowca do Warnic. Trasa ta obfituje w liczne pomniki przyrody. Inna nazwa to szlak Aleksandra von Humboldta, ponieważ ten badacz, uczony i podróżnik był na przełomie XVIII i XIX wieku właścicielem majątku Dyszno (Ringenwalde), przez które prowadzi szlak. W Dysznie znajduje się najciekawszy zabytkowy park pałacowy wystąpienie starych drzew, głównie dębów i lip, w tym ogromne, budzące podziw okazy o obwodzie pnia przekraczającym 6 metrów. Wszystkie te drzewa zapisano w rejestrze pomników przyrody. Trzeba dodać, że twórcą pojęcia "Pomnik Przyrody" był właśnie Aleksander von Humboldt.

Nawiguj

