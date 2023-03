Trasy na rower do 33 km od Sulęcina. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 1 - 2 kwietnia?

Rozważasz wycieczkę rowerową w pobliżu Sulęcina? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy długości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 33 km od Sulęcina. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Sulęcina przygotowaliśmy na weekend.

Trasy rowerowe w pobliżu Sulęcina We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 33 km od Sulęcina, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Bledzew - pomnik wilka Stopień trudności: 2.0

Dystans: 64,9 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podjazdów: 477 m

Suma zjazdów: 476 m Trasę rowerową mieszkańcom Sulęcina poleca Pyzatek W lasach swoje miejsce ma intrygujący pomnik wilka. Nie jest łatwo go odnaleźć. W czerwcu 1852 r. Johan Unger z Lusowa zastrzelił ostatniego wilka żyjącego w lasach międzyrzeckich. W miejscu śmierci zwierzęcia zbudowano pomnik w kształcie piramidy z tablicą, głoszącą: - Tu zakończył Kompan życie, który owiec zżera płód/Johan Unger należycie, Zaspokoił jego głód.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Dębno- Cedynia Stopień trudności: 1.0

Dystans: 52,12 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podjazdów: 1 235 m

Suma zjazdów: 1 225 m Trasę rowerową mieszkańcom Sulęcina poleca Kys30

Wycieczka z Dębna do Cedyni.

Trasa rozpoczyna się w Dębnie, skąd udaję się do Oborzan oddalonych od Dębna około 2 km. Zobaczyć tam możemy zabytkowy kościół pochodzący z pierwszej połowy XIV wieku. Następnie udaję się do miejscowości Wysoka, gdzie z ciekawszych zabytków można zobaczyć kościół zbudowany między XIV a XV wiekiem. Dalsza część trasy to wieś Sitno, a następnie miasto Mieszkowice. W Mieszkowicach znajduje się wiele zabytków wartych obejrzenia, m.in. mury obronne z XIII-XIV w., kościół z XIII w., pomnik Mieszka I, zabytkowy ratusz, domy ryglowe z XVIII i XIX wieku. Z Mieszkowic udaję się drogą nr 126 w stronę Siekierek, a po około 3 km od miasta skręcam w prawo w drogę leśną nr 15. Droga ta prowadzi do Rezerwatu Jezior Sięgniewskich. Po jeziorach Sięgniewskich mijam Słubin, Stare Łysogórki i dojeżdżam do cmentarza wojennego pod Siekierkami, a następnie do Siekierek. Dalej na trasie znajduje się Stara Rudnica, Stary Kostrzynek, Osinów Dolny i Góra Czcibora koło Cedyni. Pod Grą Czcibora udało mi się załapać na ostatni dzień imprezy plenerowej Dni Cedyni 2015 :-)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Porzecze-Kłosów Stopień trudności: 1.0

Dystans: 67,03 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 139 m

Suma podjazdów: 1 806 m

Suma zjazdów: 1 822 m Trasę rowerową mieszkańcom Sulęcina poleca Kys30 Piątkowy wypad z Dębna nad Odrę do Porzecza. Trasa rozpoczyna się i kończy w Dębnie. Przebieg trasy: Dębno, Dargomyśl, Chwarszczany, Gudzisz, Namyślin (za Namyślinem skusiłem się na Janosikową polanę), Porzecze, Kłosów, Kurzycko, Mieszkowice, Sitno, Wysoka, Oborzany, Dębno.

Rodzaj dróg na trasie mieszany: asfalt, drogi leśne, piaski. Dziś warunki do jazdy mam ciężkie wieje silny wiatr w twarz.

W Porzeczu znajduje się zespół przyrodniczo – krajobrazowy "Porzecze". Piękno tutejszej przyrody warto podziwiać o każdej porze roku, nie tylko latem.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Sulęcinie

🚲 Trasa rowerowa: lasami szlakiem i bez szlaku Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,05 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 204 m

Suma podjazdów: 2 018 m

Suma zjazdów: 1 996 m Kys30 poleca trasę mieszkańcom Sulęcina

Niedzielny wypad do lasu z Dębna do Mostna kostką brukową, później asfaltem aż za byłe lotnisko polowe i w las. Po lasach przebijam się do Jeziora Wielkiego koło Witnicy. Stan dróg leśnych określam na średni dwa dni temu padało i trochę piasków namokło.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Bogdaniec Stopień trudności: 2.0

Dystans: 72,01 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 134 m

Suma podjazdów: 2 055 m

Suma zjazdów: 2 046 m Kys30 poleca trasę rowerzystom z Sulęcina Niedzielna trasa do Bogdańca.

Celem wycieczki jest lepsze poznanie bogdanieckich lasów, które obfitują w sporo podjazdów.

Najciekawszym miejscem w Bogdańcu jest Dolina trzech młynów i trasa w gorę potoku Bogdanka.

Dolina Trzech Młynów w Bogdańcu to szczególne miejsce. To tutaj mamy możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą, pamiątkami historii. Potok Bogdanka malowniczo się wije w głębokiej dolinie i daje przyjemny chłód w upalne dni. Jest to doskonałe miejsce do wszelkiej aktywności fizycznej od spacerów aż po rowery :)

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Serwisy rowerowe w Sulęcinie. Gdzie naprawić rower?

