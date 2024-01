Trasy na rower do 33 km od Sulęcina. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 27 - 28 stycznia?

Rozważasz wycieczkę rowerową z Sulęcina? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji. Mogą mieć różne stopnie trudności czy dystansu, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 33 km od Sulęcina. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w pobliżu Sulęcina warto sprawdzić w weekend.

Ścieżki rowerowe w pobliżu Sulęcina

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 33 km od Sulęcina, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 27 stycznia w Sulęcinie ma być 5°C. Nie powinno padać. W niedzielę 28 stycznia w Sulęcinie ma być 5°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Dębno- trening w klapkach Stopień trudności: 1.0

Dystans: 29,52 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 1 057 m

Suma zjazdów: 1 083 m Kys30 poleca trasę rowerzystom z Sulęcina Wycieczka z Dębna w terem przy 30-to stopniowym upale w las. Początek trasy w Dębnie udaję się do Mostna brukiem drogą nr 183. Po minięciu Mostna około 1,5 km skręcam w las i tu zaczyna się jeden z kilku gorszych odcinków na trasie przede mną około 4 km piachu, później około 2 km tłucznia i jestem przy jeziorze Wielkim. Dojeżdżam do lustra wody i kieruję się wzdłuż linii brzegowej do plaży po drodze mijam źródełko. Ścieżka wzdłuż linii brzegowej jest trudna trzeba uważać by nie spaść ze skarpy do wody za to widoki i wrażenia są bajeczne. Plaża zaliczona więc dalej kieruję się w stronę Witnicy a po około 2 km skręcam w lewo mijam rzekę Witnę i po kilkuset metrach znów w lewo droga robi się piaszczysta około 3 km (piasek wysuszony na popiół opony o szerokości 2.1 ledwo dają rade). Przedzieram się przez piach po prawej stronie mijam jezioro Jelenie Oko, po czym po około 2 km jestem z powrotem na plaży na jeziorze Wielkim. Wracam do domu przede mną jeszcze kilka atrakcji na trasie w postaci: pokrzyw, wywrotki na piasku, borsuka i bruku :). Starczy wrażeń jak na jeden dzień

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Chojna-Dębno Stopień trudności: 1.0

Dystans: 93,94 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 0 m

Suma podjazdów: 0 m

Suma zjazdów: 0 m Kys30 poleca trasę rowerzystom z Sulęcina Niedzielna wycieczka wraz z żoną do Chojny. Wrzesień w tym roku był wyjątkowo piękny więc można było śmiało się pokusić by pojechać kawałek dalej. Trasa w całości to asfalt i dość łagodny teren. Trasę tę będziemy zawsze wspominać z uśmiechem, gdyż na 50. kilometrze pękło mi naraz 6 szprych. Zaczęło się od tego, że były poluzowane i najpierw strzeliła jedna, a za nią następnie jeszcze pięć. Koło dostało niezłej turbulencji i co tu robić - pchać nie będę. Do samego domu uwiesiłem się na kierownicy i czterdzieści parę kilometrów na stojąco aż do Dębna. :)

Kolejnym pechem była zawiecha smartfona, więc ślad musiałem później wyrysować.

Trasa bardzo ciekawa, m.in. dwa pomniki przyrody, w tym Mamutowiec w Brwicach, najstarszy w Polsce, platan olbrzymi w Chojnie, również najstarszy w Polsce. Oprócz ciekawej przyrody wiele interesujących zabytków, m.in. Chełm Dolny, Chojna, Mętno czy Moryń.

Przebieg trasy: Dębno-Smolnica-Warnice-Chełm Dolny-Narost-Brwice-Czrtoryja-Chojna-Mętno Małe-Dolsko-Przyjezierze-Moryń-Macierz-Mieszkowice-Zielin-Smolnica-Grzymiradz-Dębno.

Dane z licznika rowerowego:

dystans: 95.84km

czas jazdy: 5:20:12

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Gudzisz Stopień trudności: 1.0

Dystans: 39,22 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 52 m

Suma podjazdów: 932 m

Suma zjazdów: 922 m Trasę rowerową mieszkańcom Sulęcina poleca Kys30 Szybka rowerowa traska do Gudzisza. Rodzaj dróg na trasie mieszany. Trasa lekka i przyjemna.

Gudzisz (niem. do 1945 r. Kutzdorf) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim, w gminie Boleszkowice. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa gorzowskiego. Wieś o charakterze owalnicy. Według danych z 2005 r. miejscowość liczyła 277 mieszkańców.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Sulęcina

🚲 Trasa rowerowa: Czelin- Mieszkowice Stopień trudności: 2.0

Dystans: 70,68 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 521 m

Suma zjazdów: 521 m Rowerzystom z Sulęcina trasę poleca Kys30

W XI-XII wieku Mieszkowice były pomorskim grodem z drewniano – ziemnymi umocnieniami oraz osadą targową. Około 1270 roku okoliczne ziemie opanowali Brandenburczycy i włączyli do Nowej Marchii. Od 1295 roku Mieszkowice (Berenwalde, później Bärwalde, co oznacza “Niedźwiedzi Las”) wymieniane są jako miasto, któremu w 1317 roku potwierdzono magdeburskie prawa miejskie.

Zapewne tuż po lokacji miasta (przed 1295 rokiem) ogrodzono je prostymi umocnieniami ziemno-drewnianymi, być może parkanem lub częstokołem i ziemnym wałem. Kamiennym murem miasto zaczęto obwarowywać na początku XIV wieku. W pierwszym etapie prac budowlanych otoczono je pierścieniem murów o wysokości 6-7 metrów. Prace te trwały do około 1320 roku, a pierwsza wzmianka pisemna o nich pochodzi z 1350 roku. W drugiej połowie XIV wieku obwarowania poddano jedynie nieznacznym modyfikacjom (dodatkowy przejazd bramy Moryńskiej), natomiast w XV wieku przeprowadzono drugi etap realizacji obwarowań miejskich, podczas którego istniejące mury podwyższono, a część baszt przebudowano na zamknięte.

W 1319 roku w Mieszkowicach zmarł margrabia Waldemar Wielki, co zapoczątkowało w Brandenburgii okres walk wewnętrznych. W 1320 roku, w związku ze wzrostem liczby rozbojów, Chojna wraz z Mieszkowicami, Trzcińskiem i Moryniem zawarły konfederację w celu zaprowadzenia porządku. W 1348 roku przeciw władzy Wittelsbachów wystąpił samozwaniec podający się za margrabiego Waldemara. Pseudo-Waldemar zyskał powszechne poparcie w Brandenburgii, jednak w przeciwieństwie do okolicznych miast Mieszkowice wytrwały przy prawowitym Ludwiku Wittelsbachu, dzięki czemu uzyskały obniżenie podatków i zapewnienie o niewybudowaniu w mieście zamku. Spadek bezpieczeństwa Mieszkowic nastąpił podczas okresu przynależności Nowej Marchii do zakonu krzyżackiego. Mury obronne nie uchroniły miasta w 1433 roku, gdy w trakcie wojny polsko – krzyżackiej, zostało całkowicie spalone przez polskich sojuszników, husytów.

Na 1631 rok datowany jest początek akcji wzmacniania uszkodzonych murów oraz oczyszczania zamulonej fosy, jednak w XVIII wieku utraciły one już jakiekolwiek znaczenie militarne. Wzmianki źródłowe z tamtego okresu potwierdzają adaptację niektórych obiektów dla potrzeb nie związanych z obronnością. Na przełomie XVIII i XIX wieku zasypano fosy miejskie. W 1875 roku przystąpiono do rozbiórki obu zespołów bram miejskich oraz wykonano przebicie otworu przejściowego w baszcie Prochowej.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: po pracy 24.07 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 43,87 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 128 m

Suma podjazdów: 1 346 m

Suma zjazdów: 1 388 m Trasę rowerową mieszkańcom Sulęcina poleca Kys30

Lipcowa przejażdżka prosto po pracy :) Lipiec długie dni, ciepło i ładna pogoda zachęcają do spontanicznych wypadów. Rodzaj trasy mieszany w 2/3 to asfalt a reszta to las :)

Pprzebieg trasy: Dębno-Bogusław-Kamień wielki-Mościce-Witnica-Mosina-Mostno-Dębno

Dane z licznika: dystans 45.12km

czas jazdy: 1:42:23

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Gdzie można naprawić rower? Serwisy rowerowe w Sulęcinie

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Jak dbać o rower?

Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego.

Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Akcesoria rowerowe

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić.

Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.