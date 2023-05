Trasy na rower do 33 km od Sulęcina. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 20 - 21 maja?

Rozważasz wyprawę rowerową z Sulęcina? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Są różne pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 33 km od Sulęcina. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w okolicy Sulęcina przygotowaliśmy na weekend.

Rowerem z Sulęcina We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 33 km od Sulęcina, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Ośno Lubuskie- Rzepin Stopień trudności: 2.0

Dystans: 59,69 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 78 m

Suma podjazdów: 617 m

Suma zjazdów: 617 m Kys30 poleca trasę mieszkańcom Sulęcina Dziś na tapecie takie tematy: Lubuskie Carcassone, Greibensee, Droga św. Jakuba, Bobrowy szlak, Wola Wielkiego Króla :)

Piękne tereny i ciekawa historia ???? Ośno - lubuskie Carcassonne

Okolone zachowanymi niemal w całości średniowiecznymi murami miejskimi Ośno Lubuskie, zasługuje na tę nazwę jak rzadko które z miasteczek. Mało tego, w żadnym innym (przynajmniej na Ziemi Lubuskiej), nie ma tak zabytkowych kocich łbów i to aż w takiej aż ilości. Doświadczają tego szczególnie kierowcy, zmuszeni do wyraźnego zmniejszenia prędkości na autentycznym, szesnastowiecznym bruku. Ja zapraszam do spokojnego spaceru po mieście.

Najlepiej zacząć od wizyty w ratuszu, gdzie na parterze ulokowano niewielkie muzeum. Dowiemy się tam, dlaczego przed wojną Ośno nazywano „miastem majowych kwiatów” i jak to było z wynalezieniem baleronu. Może zastanowi nas, a może zadziwi informacja, że w XVI w. było tu prawie 900 warzelni piwa! (teraz nie ma żadnego browaru). Żelaznym punktem odwiedzin w Ośnie jest monumentalna XIII-wieczna świątynia, stojąca w centrum miejscowości. Jeżeli nie uda się nam wejść do wnętrza, warto zajrzeć tam chociaż przez kratę. Nie tylko ołtarz jest przepiękny. Później koniecznie trzeba przejść się pełnymi uroku krętymi uliczkami i ścieżką wytyczoną wzdłuż miejskich murów. W zachowanej baszcie, nomen omen - Złodziejskiej, było kiedyś więzienie, a przy jednej z rozebranych bram miejskich zachowała się część ciekawego budynku bramnego. Kiedy dotrzemy do późnośredniowiecznej kaplicy św. Gertrudy, warto podejść kawałek dalej drogą w stronę Gronowa. Stoi tam granitowa wieża widokowa z 1937 r., mylnie przez niektórych nazywana wieżą Bismarcka. Można się na nią wspiąć, można też zrobić sobie popas u jej stóp. Na polanie są ławeczki i miejsce na ognisko. W Ośnie najlepiej jednak zostać na dłużej. Baza noclegowa powinna zadowolić każdego - od ośrodka odnowy biologicznej „Afrodyta” po schronisko młodzieżowe PTSM przy zabytkowym Zespole Szkół Ekonomicznych.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Czerników-Dębno Stopień trudności: 2.0

Dystans: 61,05 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 1 461 m

Suma zjazdów: 1 461 m Rowerzystom z Sulęcina trasę poleca Kys30 Dzisiejszego dnia, pijąc poranną kawę, postanowiłem wybrać się do Czernikowa (gdzie nigdy wcześniej nie byłem). Pochmurne niebo i niezbyt wysoka temperatura nie zachęcały do wycieczki. Profil trudności trasy określam jako średni, gdyż na trasie przeważają drogi leśne (piachy), bruk, drogi polne, asfalt dziurawy i popękany. Jedynym dobrym odcinkiem jest odcinek drogi nr 23 z pszczelnika do Dębna. Mimo złej pogody i fatalnych dróg wycieczka się opłaciła: wiele zabytków i piękno jesiennej przyrody.

Trasa odpowiednia na rower górski na szerokich kapciach.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka do Niemiec Stopień trudności: 2.0

Dystans: 156,01 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 124 m

Suma podjazdów: 2 315 m

Suma zjazdów: 2 269 m Rowerzystom z Sulęcina trasę poleca Kys30 Jedna z lepszych zeszłorocznych wycieczek po stronie Niemieckiej :) Wycieczkę przygotował i poprowadził Jarek Bitwa o wzgórza Seelow – część operacji berlińskiej, była to jedna z ostatnich regularnych bitew Wehrmachtu. Walki trwały od 16 do 19 kwietnia 1945. Blisko milion żołnierzy radzieckich z 1. Frontu Białoruskiego, dowodzonych przez marszałka Gieorgija Żukowa i 78 556 żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego gen. Stanisława Popławskiego, zaatakowało pozycje zwane "bramą do Berlina". Przeciwstawiło im się około 110 000 żołnierzy niemieckiej 9 Armii, dowodzonych przez generała Theodora Busse, w ramach Grupy Armii Wisła.

Bitwa na wzgórzach Seelow często jest włączana jako fragment bitwy o Odrę i Nysę, ale to w okolicach wzgórz Seelow rozegrały się najcięższe walki. Sama bitwa o Odrę i Nysę była początkiem operacji berlińskiej, a w jej konsekwencji doszło do bitwy pod Halbe. Buckow:

W XIII wieku część ziemi lubuskiej wraz z obszarem Bukowa została nadana cystersom ze Śląska przez księcia krakowskiego i śląskiego Henryka Brodatego. W 1249 ziemia lubuska została utracona przez rozbitą dzielnicowo Polskę i po trzyletniej rywalizacji arcybiskupów Magdeburga i Marchii Brandenburskiej znalazła się w całości pod panowaniem Marchii. Najstarsza zachowiana wzmianka o miejscowości pod nazwą Buchowe pochodzi z 1253 roku. W latach 1373–1415 wraz z Marchią Brandenburską Buków znajdował się we władaniu Królestwa Czech. Mimo utraty ziem przez Polskę Buków jeszcze do 1424 wraz z diecezją lubuską był podporządkowany metropolii gnieźnieńskiej. 17 kwietnia 1432 miasto zostało zniszczone przez najazd husytów. W 1550 roku zostały potwierdzone prawa miejskie Bukowa. Pod koniec XVII wieku w mieście powstał pałac i park w stylu barokowym, przebudowany w XIX wieku w stylu klasycystycznym. W 1688 właścicielem majątku został Heino Heinrich von Flemming. Buków pozostał w posiadaniu rodu Flemmingów do 1945.

W 1701 miasto zostało częścią Królestwa Prus, a w 1871 zjednoczonych Niemiec. Po II wojnie światowej w 1945 Buckow wraz z położoną na zachód od Odry częścią ziemi lubuskiej znalazło się w radzieckiej strefie okupacyjnej Niemiec (wschodnia część po 696 latach powróciła w granice Polski). W 1948 rozebrano bukowski pałac. W latach 1949–1990 część NRD. Współcześnie Buckow jest najmniejszym miastem na obszarze historycznej ziemi lubuskiej.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Sulęcinie

🚲 Trasa rowerowa: Porzecze-Kłosów Stopień trudności: 1.0

Dystans: 67,03 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 139 m

Suma podjazdów: 1 806 m

Suma zjazdów: 1 822 m Rowerzystom z Sulęcina trasę poleca Kys30 Piątkowy wypad z Dębna nad Odrę do Porzecza. Trasa rozpoczyna się i kończy w Dębnie. Przebieg trasy: Dębno, Dargomyśl, Chwarszczany, Gudzisz, Namyślin (za Namyślinem skusiłem się na Janosikową polanę), Porzecze, Kłosów, Kurzycko, Mieszkowice, Sitno, Wysoka, Oborzany, Dębno.

Rodzaj dróg na trasie mieszany: asfalt, drogi leśne, piaski. Dziś warunki do jazdy mam ciężkie wieje silny wiatr w twarz.

W Porzeczu znajduje się zespół przyrodniczo – krajobrazowy "Porzecze". Piękno tutejszej przyrody warto podziwiać o każdej porze roku, nie tylko latem.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Jelenie Oko Stopień trudności: 2.0

Dystans: 30,52 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 58 m

Suma podjazdów: 1 201 m

Suma zjazdów: 1 169 m Rowerzystom z Sulęcina trasę poleca Kys30

Piątkowa przejażdżka nad jezioro Jelenie Oko. Trasa rozpoczyna się i kończy w Dębnie. Przebieg trasy to drogi leśne od bruku do dróg piaszczystych. W lesie jest super odcinek nowej drogi przeciwpożarowej około 4 km równiutkiej nawierzchni. Profil trasy oznaczam jako średni bo o tej porze roku piaszczyste drogi są mniej dokuczliwe niż w upalne lato.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Lista serwisów rowerowych w Sulęcinie

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Zadbaj o rower Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić. Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Akcesoria rowerowe - co warto mieć? Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

Strefa Biznesu - Tańszy urlop? Najlepiej pomiędzy majówką a wakacjami