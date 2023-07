Trasy na rower do 33 km od Sulęcina. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 22 - 23 lipca?

Rozważasz trasę rowerową z Sulęcina? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 33 km od Sulęcina. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Sulęcina proponujemy na weekend.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Zimowy Park Ujście Warty Stopień trudności: 1.0

Dystans: 53,06 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podjazdów: 573 m

Suma zjazdów: 563 m Rowerzystom z Sulęcina trasę poleca Kys30 Niedzielny rowerowy wypad do Parku Ujście Warty. Zaplanowanej trasy nie udało mi się w całości przejechać ze względu na kilka zdarzeń na trasie. Pierwszą poważną przeszkodą była silna śnieżyca w okolicach Kaleńska która towarzyszyła mi aż do Dąbroszyna. Śnieg padał tak intensywnie, że gdyby okulary miały wycieraczki to i tak nie nadążyły by odbierać padającego śniegu ;) Efektem tego był bałwan na rowerze oklejony cały mokrym sniegiem (temperatura 0°C) W Dąbroszynie śnieżyca ustała, lecz śnieg padał nadal, więc spróbowałem wjechać do parku i tu klops: z przedniego koła wylatało powietrze, okazało się że łatka którą przykleiłem tydzień temu w terenie puściła (FUCK!) Mokry i zmarznięty kleję dentkę i oduszczam sobie dalsze wojaże, czas wracać do domu (jakieś 30-parę kilometrów jeszcze przede mną)

Trasa w warunkach letnich należy do bardzo łatwych, a w warunkach zimowych to już nie jest tak kolorowo :)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Dębno- Cedynia Stopień trudności: 1.0

Dystans: 52,12 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podjazdów: 1 235 m

Suma zjazdów: 1 225 m Kys30 poleca trasę rowerzystom z Sulęcina Wycieczka z Dębna do Cedyni.

Trasa rozpoczyna się w Dębnie, skąd udaję się do Oborzan oddalonych od Dębna około 2 km. Zobaczyć tam możemy zabytkowy kościół pochodzący z pierwszej połowy XIV wieku. Następnie udaję się do miejscowości Wysoka, gdzie z ciekawszych zabytków można zobaczyć kościół zbudowany między XIV a XV wiekiem. Dalsza część trasy to wieś Sitno, a następnie miasto Mieszkowice. W Mieszkowicach znajduje się wiele zabytków wartych obejrzenia, m.in. mury obronne z XIII-XIV w., kościół z XIII w., pomnik Mieszka I, zabytkowy ratusz, domy ryglowe z XVIII i XIX wieku. Z Mieszkowic udaję się drogą nr 126 w stronę Siekierek, a po około 3 km od miasta skręcam w prawo w drogę leśną nr 15. Droga ta prowadzi do Rezerwatu Jezior Sięgniewskich. Po jeziorach Sięgniewskich mijam Słubin, Stare Łysogórki i dojeżdżam do cmentarza wojennego pod Siekierkami, a następnie do Siekierek. Dalej na trasie znajduje się Stara Rudnica, Stary Kostrzynek, Osinów Dolny i Góra Czcibora koło Cedyni. Pod Grą Czcibora udało mi się załapać na ostatni dzień imprezy plenerowej Dni Cedyni 2015 :-)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Lemierzyce Słońsk Stopień trudności: 2.0

Dystans: 100,84 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 70 m

Suma podjazdów: 543 m

Suma zjazdów: 542 m Trasę rowerową mieszkańcom Sulęcina poleca Kys30

Heeresmunitionsanstalt Sonnenberg - Wehrkreis III Berlin.

Wojskowe Zakłady Amunicyjne Słońsk - III Okręg Wojskowy Berlin.

Limmritz oder Sonnenburg Pomiędzy Lemierzycami a Słońskiem do lat 60. XX w. funkcjonował przystanek kolejowy Lemierzyce-Gaj. Jeszcze w latach 40. był pełnoprawną stacją kolejową, dziś zachowały się nikłe ślady torów a w miejscu przystanku zbudowano pod koniec XX w. potężny elewator zbożowy. W okalającym ten teren lesie poruszać się należy ostrożnie. W wielu miejscach można natknąć się na dziwne ruiny a właściwie omszałe i porośnięte lasem fundamenty, niespodziewane dziury (to dawne wywietrzniki lub włazy) oraz spore zagłębienia terenu, które są niczym innym, tylko lejami po wybuchach. No i nadal można natrafić na niewybuchy…

W latach II wojny funkcjonowała tu fabryka amunicji, budowana w latach 30. przez francuskich jeńców z Alt Drewitz . Według opisu jednego z jeńców, każdy z baraków „wyglądał na spokojny wiejski domek. Każda prochownia była całkowicie zamaskowana. Wszystkie budynki fabryki były parterowe i przykryte czerwoną dachówką. Na dachach jednak wmontowane były żelazne klamry, które przygotowano do zamaskowania tych miejsc”. Do każdego z magazynów biegła utwardzona droga i tory kolejowe. Fabryka była tak utajniona, że dopiero olbrzymi (przypadkowy) wybuch zwrócił uwagą okolicznym mieszkańcom na jej istnienie. Po wojnie naziemne budynki zostały rozebrane, jednak częściowo zasypane zbiorniki przeciwpożarowe czy niektóre podziemne magazyny budowane dla przechowywania potrzebnych do produkcji chemikaliów pozostały. Między bajki natomiast można włożyć informacje o ich wielopoziomowości (w głąb). Zachowała się też dawna wieża przeciwpożarowa – niezbyt stabilna i bez jakichkolwiek schodów wewnątrz.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Sarbinowo-Dąbroszyn-Witnica Stopień trudności: 2.0

Dystans: 60,38 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podjazdów: 1 376 m

Suma zjazdów: 1 377 m Kys30 poleca trasę mieszkańcom Sulęcina

Trasa z Dębna do Witnicy prowadzi przez wiele ciekawych miejsc bocznymi drogami o małym natężeniu ruchu.

Wycieczkę rozpoczynamy w Dębnie i kierujemy się w stronę miejscowości Dargomyśl drogą nr 127. W Dargomyślu możemy zobaczyć kościół z 1260 roku, oraz młyn z 1914 roku. Dalej jedziemy drogą nr 127 do Chwarszczan, tam na naszej trasie znajduje się Kaplica Templariuszy z XIII w. W Chwarszczanach skręcamy w lewo na drogę nr 31 kierunek Kostrzyn i po przejechaniu około 3 km dojeżdżamy do miejsca upamiętniającego Bitwę pod Sarbinowem z 1758 roku. Opuszczamy miejsce dawnej bitwy i udajemy się do Sarbinowa gdzie możemy obejrzeć zabytkowy kościół z 1856 roku wraz z częściowo zachowanym starym wyposażeniem. Kościół w Sarbinowie znajduje się tuż przy skrzyżowaniu dróg ruszamy dalej w kierunku wsi Krześnica, a tam skręcamy w prawo do Dąbroszyna. Po wjeździe do Dąbroszyna spotkała mnie niespodzianka w postaci kapcia w przednim kole. Półgodzinna przymusowa przerwa na miejscowym boisku dała czas na załatanie dętki i kontynuowanie dalszej wycieczki. W Dąbroszynie jest wiele ciekawych miejsc i zabytków do obejrzenia min. zespół pałacowo- parkowy, kościół z 1825 roku, zabytkowy folwark. Ruszamy dalej w stronę Gorzowa drogą nr 132, mijamy kilka wsi i dojeżdżamy do Witnicy.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Dębno- Pszczelnik Stopień trudności: 2.0

Dystans: 50,18 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podjazdów: 1 455 m

Suma zjazdów: 1 453 m Kys30 poleca trasę rowerzystom z Sulęcina

Wycieczka z Dębna do Pszczelnika. Przebieg trasy: Dębno, Mostno, Więcław, Barnówko, Dolsk, Pszczelnik, i z powrotem Pszczelnik, Ostrowiec, Barnówko, Dębno.

Ciekawym miejscem na trasie jest wieś Dolsk. W Dolsku oprócz pięknych plenerów znajdują się ciekawe zabytki. Pośrodku wsi znajduje się barokowy kościół z lat 1740-41 z kwadratową trójczłonową wieżą, przebudowaną w 1878. Następnym ciekawym obiektem leżącym w pobliżu południowego brzegu jeziora jest ruina pałacu w stylu neogotyku angielskiego, pierwotnie średniowieczny zamek, który otrzymał obecny wygląd w wyniku przebudowy w XVIII w. i następnie w latach 1828, 1845 i 1889. Park przypałacowy w stylu angielskim założony został w 1832 prawdopodobnie według projekt Petera Josepha Lenné; obecnie elementy kompozycji przestrzennej uległy znacznemu zatarciu. Ponadto na terenie parku stoi Dom Ogrodnika zbudowany w 1861, we wsi kuźnia z 1781 oraz ruina młyna wodnego z 1 połowy XIX w., o konstrukcji drewnianej ryglowej.

Celem wycieczki jest Pszczelnik a dokładniej pomnik litewskich lotników. W pobliskim lesie 17 lipca 1933 roku zginęli w katastrofie dwaj litewscy piloci Steponas Darius i Stasys Girenas, którzy samolotem Lituanica wystartowali z Nowego Jorku i zdołali przelecieć Atlantyk bez międzylądowań. Ich lot miał się zakończyć w oddalonym o 650 km Kownie. Jak ktoś lubi piękno przyrody i zabytki to polecam tą trasę.

Nawiguj

