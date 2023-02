Trasy rowerowe do 33 km od Sulęcina. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 11 - 12 lutego?

Rozważasz trasę rowerową w pobliżu Sulęcina? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 33 km od Sulęcina. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Sulęcina proponujemy na weekend.

Trasy rowerowe w okolicy Sulęcina We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 33 km od Sulęcina, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Dębno śladem sześciu młynów na Kosie Stopień trudności: 1.0

Dystans: 58,52 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 1 519 m

Suma zjazdów: 1 541 m Kys30 poleca trasę rowerzystom z Sulęcina Trasa "śladem sześciu młynów" ukazuje, jak niewielka rzeczka o nazwie "Kosa" potrafiła przed 2 wojną światową napędzać sześć młynów i zarazem dać utrzymanie ich właścicielom. Jeden z sześciu młynów był młynem papierniczym z 1552 roku. Do dnia dzisiejszego nie zachował się praktycznie żaden z młynów, jedynie tylko ślady po nich. Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Dębno- Dolsk Stopień trudności: 1.0

Dystans: 49,74 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 126 m

Suma podjazdów: 1 642 m

Suma zjazdów: 1 625 m Kys30 poleca trasę mieszkańcom Sulęcina

Trasa z Dębna do Dolska przebiega głównie drogami asfaltowymi o małym natężeniu ruchu, natomiast odcinki dróg leśnych są w miarę dobrym stanie. Początek i koniec trasy rozpoczyna się w Dębnie. Przebieg trasy: Dębno, Klepin, Grzymiradz, Dyszno, Różańsko, Dolsk, Barnówko, Więcław, Mostno, Dębno.

Piękno przyrody i ciekawa historia to mocne atuty tej trasy.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Sarbinowo-Dąbroszyn-Witnica Stopień trudności: 2.0

Dystans: 60,38 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podjazdów: 1 376 m

Suma zjazdów: 1 377 m Kys30 poleca trasę mieszkańcom Sulęcina Trasa z Dębna do Witnicy prowadzi przez wiele ciekawych miejsc bocznymi drogami o małym natężeniu ruchu.

Wycieczkę rozpoczynamy w Dębnie i kierujemy się w stronę miejscowości Dargomyśl drogą nr 127. W Dargomyślu możemy zobaczyć kościół z 1260 roku, oraz młyn z 1914 roku. Dalej jedziemy drogą nr 127 do Chwarszczan, tam na naszej trasie znajduje się Kaplica Templariuszy z XIII w. W Chwarszczanach skręcamy w lewo na drogę nr 31 kierunek Kostrzyn i po przejechaniu około 3 km dojeżdżamy do miejsca upamiętniającego Bitwę pod Sarbinowem z 1758 roku. Opuszczamy miejsce dawnej bitwy i udajemy się do Sarbinowa gdzie możemy obejrzeć zabytkowy kościół z 1856 roku wraz z częściowo zachowanym starym wyposażeniem. Kościół w Sarbinowie znajduje się tuż przy skrzyżowaniu dróg ruszamy dalej w kierunku wsi Krześnica, a tam skręcamy w prawo do Dąbroszyna. Po wjeździe do Dąbroszyna spotkała mnie niespodzianka w postaci kapcia w przednim kole. Półgodzinna przymusowa przerwa na miejscowym boisku dała czas na załatanie dętki i kontynuowanie dalszej wycieczki. W Dąbroszynie jest wiele ciekawych miejsc i zabytków do obejrzenia min. zespół pałacowo- parkowy, kościół z 1825 roku, zabytkowy folwark. Ruszamy dalej w stronę Gorzowa drogą nr 132, mijamy kilka wsi i dojeżdżamy do Witnicy.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Sulęcina

🚲 Trasa rowerowa: Dębno- Pszczelnik Stopień trudności: 2.0

Dystans: 50,18 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podjazdów: 1 455 m

Suma zjazdów: 1 453 m Kys30 poleca trasę rowerzystom z Sulęcina

Wycieczka z Dębna do Pszczelnika. Przebieg trasy: Dębno, Mostno, Więcław, Barnówko, Dolsk, Pszczelnik, i z powrotem Pszczelnik, Ostrowiec, Barnówko, Dębno.

Ciekawym miejscem na trasie jest wieś Dolsk. W Dolsku oprócz pięknych plenerów znajdują się ciekawe zabytki. Pośrodku wsi znajduje się barokowy kościół z lat 1740-41 z kwadratową trójczłonową wieżą, przebudowaną w 1878. Następnym ciekawym obiektem leżącym w pobliżu południowego brzegu jeziora jest ruina pałacu w stylu neogotyku angielskiego, pierwotnie średniowieczny zamek, który otrzymał obecny wygląd w wyniku przebudowy w XVIII w. i następnie w latach 1828, 1845 i 1889. Park przypałacowy w stylu angielskim założony został w 1832 prawdopodobnie według projekt Petera Josepha Lenné; obecnie elementy kompozycji przestrzennej uległy znacznemu zatarciu. Ponadto na terenie parku stoi Dom Ogrodnika zbudowany w 1861, we wsi kuźnia z 1781 oraz ruina młyna wodnego z 1 połowy XIX w., o konstrukcji drewnianej ryglowej.

Celem wycieczki jest Pszczelnik a dokładniej pomnik litewskich lotników. W pobliskim lesie 17 lipca 1933 roku zginęli w katastrofie dwaj litewscy piloci Steponas Darius i Stasys Girenas, którzy samolotem Lituanica wystartowali z Nowego Jorku i zdołali przelecieć Atlantyk bez międzylądowań. Ich lot miał się zakończyć w oddalonym o 650 km Kownie. Jak ktoś lubi piękno przyrody i zabytki to polecam tą trasę.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Dębno średnia pętla Stopień trudności: 1.0

Dystans: 49,91 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 78 m

Suma podjazdów: 1 135 m

Suma zjazdów: 1 138 m Kys30 poleca trasę mieszkańcom Sulęcina

Pętla wokół Dębna drogami asfaltowymi.

Przebieg trasy: Dębno, Dargomyśl, Cychry, Bogusław, Kamień Wielki, Mościce, Witnica, Mosina, Mostno, Dębno.

Kiepskie odcinki asfaltu na trasie to: odcinek między Bogusławiem a Kamieniem Wielkim, Kamień Wielki, Moscice aż do skrzyżowania z drogą nr 132, odcinek miedzy Witnicą a Mosiną częściowo jest fatalny dla roweru szosowego.

Mimo tych niedogodności trasa obfituje w piękne plenery i ciekawe zabytki.

Nawiguj

