Trasy rowerowe do 33 km od Sulęcina. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 12 - 13 sierpnia?

Rozważasz wyprawę rowerową w pobliżu Sulęcina? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 33 km od Sulęcina. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Sulęcina przygotowaliśmy na weekend.

Trasy rowerowe z Sulęcina We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 33 km od Sulęcina, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Dębno- Ostrowiec Stopień trudności: 1.0

Dystans: 33,37 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 58 m

Suma podjazdów: 1 178 m

Suma zjazdów: 1 195 m Trasę rowerową mieszkańcom Sulęcina poleca Kys30 Wycieczka z Dębna do Ostrowca nad jezioro Ostrowieckie. Jezioro Ostrowieckie położone jest 10 km na północny wschód od Dębna, jego powierzchnia zajmuje 121,1 ha. Na jeziorze znajdują się dwie wyspy, z których większa pokryta jest lasem i stanowi od 1985 faunistyczny rezerwat przyrody Czapli Ostrów.

Trasę zaliczam do trudnych gdyż przebiega głównie drogami leśnymi o kiepskiej jakości. Wycieczka zaczyna się i kończy w Dębnie. Po drodze mijamy takie miejscowosci jak: Więcław, Barnówko, Ostrowiec, Dyszno.

Celem wycieczki jest zwiedzenie plaży nad jeziorem Ostrowieckim. Nad pomysłem i projektem czuwała Rada Miejska w Dębnie wraz z burmistrzem. Ten "wspaniały" pomysł zrodził się i powstał w 2013 roku.

Oto orginalny tekst (tzw. propaganda sukcesu) ze strony Urzędu Miasta: "W Ostrowcu zagospodarowano część plaży nad jeziorem. Wyznaczono dwa miejsca do biesiadowania. Pierwsze bez zadaszenia składa się z paleniska, wokół którego ustawiono ławki oraz trzy stoły piknikowe. W drugim wykonano drewnianą altanę oraz dodatkowo zamontowano stojaki na rowery. Teren został wyposażony w kosze na odpady. Postawiono też dwie przenośne toalety podłączone do sieci sanitarnej, w tym jedna jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Cały teren został oddzielony drewnianym ogrodzeniem" .

Wszystko ładnie i pięknie, tylko że brak tu kąpieliska o tym z pozoru błahym szczególe urzędnicy zapomnieli :-) Pozwolę sobie tu zacytować nieśmiertelny tekst z filmu najsłynniejszego prześmiewcy PRL-u S. Barei

"i niech się inni wstydzą, to nie jest nasze ostatnie słowo" :-))))))

🚲 Trasa rowerowa: Dębno- stanowice Stopień trudności: 2.0

Dystans: 61,75 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 90 m

Suma podjazdów: 521 m

Suma zjazdów: 527 m Kys30 poleca trasę rowerzystom z Sulęcina Stanowice

Wieś położona w gminie Bogdaniec powiatu gorzowskiego. Najstarsza wzmianka o wsi pochodzi z 1300 roku(Steneviz), kiedy to margrabia Albrecht III nadaje wieś klasztorowi cystersów w Mironicach. W tym okresie prawdopodobnie lenno posiadała rodzina von Stennewitz. W 1337 roku Stanowice wymienione w Księdze ziemskiej jako Stennewitz oraz rody posiadające majątki na terenie wsi: von Winningen, von Perwenitz, von Dorn(m)stedt. W 1350 roku część gruntu należy do kolegiaty myśliborskiej, które otrzymała po Henningu von Perwenitz. W 1362 roku ziemię we wsi posiada Piotr Mörner. Wymieniany również Kuno i Siegfried von Winningen. Około 1455 roku dobra we wsi posiadają rodziny von der Marwitz oraz von Horker. W 1490 wymieniony Hans von der Marwitz, a w 1492-1493 Henning von der Marwitz oraz: Hans(1499), Otto(1517), Asmus(1560), prawdopodobnie budowniczy dworu. W 1560 roku część wsi posiada Asmus von Schӧnebeck z Dolska, który swoją część przekazuje braciom Joachimowi i Asmusowi von Schӧnebeck. Ta część majątku znalazła się w posiadaniu rodu von der Marwitz. W 1658 roku właścicielem majątku jest pułkownik Joachim II von der Marwitz, syn Hansa i Anne von der Goltz. W 1718 roku właścicielem wsi jest Karl Friedrich von der Marwitz. W 1741 roku dobra są w posiadaniu Hansa Ehrenreicha von Glӧden, późniejszego właściciela huty szkła. W 1754 roku z powodu kłopotów finansowych sprzedaje majątek kapitanowi Georgowi Achazemu von Horker. W 1763 roku za 60000 talarów majątek zakupił Wilhelm Gottfried Bayer(1724-+1780), właściciel majątków w Baczynie, Wysokiej i Zosinku, nobilitowany w 1777 roku. Po jego śmierci majątek w rękach dzieci: Friedricha Johanna Gottlieba von Bayer(1747-+1823), Sophie Friederike Wilhelmine von Eckenbrecher(1755-+1810) i Amalie Gottfriede von Scheidt. W 1800 roku dobra zastawione na rzecz bawarskiego domu panującego. W 1804 roku dobra zakupione przez Karla Ferdinanda von Empich z Meklemburgii, nobilitowanego w 1794 roku. Po bezpotomnej śmierci Karla Ferdinanda von Empich w 1835 roku zapisem testamentowym dobra otrzymał zarządca majątku, Martin GottliebTreichel(1779-1848). Kolejnym właścicielem był Karl Wilhelm Emil Rudolph Treichel(1827-1898). Od 1889 roku również właściciel Lubna, ożeniony z Clare Ernestine Auguste von Bayer(1831-+1908). W 1898 właścicielem dóbr zostaje Georg Treichel(1861-+1931). Ostatnim właścicielem majątku był kapitan Friedrich Karl Treichel(1894-+1945) ożeniony z Helene z domu von Freyer. Został zastrzelony w pałacu przez żołnierzy radzieckich.

🚲 Trasa rowerowa: po pracy 24.07 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 43,87 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 128 m

Suma podjazdów: 1 346 m

Suma zjazdów: 1 388 m Kys30 poleca trasę rowerzystom z Sulęcina Lipcowa przejażdżka prosto po pracy :) Lipiec długie dni, ciepło i ładna pogoda zachęcają do spontanicznych wypadów. Rodzaj trasy mieszany w 2/3 to asfalt a reszta to las :)

Pprzebieg trasy: Dębno-Bogusław-Kamień wielki-Mościce-Witnica-Mosina-Mostno-Dębno

Dane z licznika: dystans 45.12km

czas jazdy: 1:42:23

🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Chojna-Dębno Stopień trudności: 1.0

Dystans: 93,94 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 0 m

Suma podjazdów: 0 m

Suma zjazdów: 0 m Kys30 poleca trasę mieszkańcom Sulęcina

Niedzielna wycieczka wraz z żoną do Chojny. Wrzesień w tym roku był wyjątkowo piękny więc można było śmiało się pokusić by pojechać kawałek dalej. Trasa w całości to asfalt i dość łagodny teren. Trasę tę będziemy zawsze wspominać z uśmiechem, gdyż na 50. kilometrze pękło mi naraz 6 szprych. Zaczęło się od tego, że były poluzowane i najpierw strzeliła jedna, a za nią następnie jeszcze pięć. Koło dostało niezłej turbulencji i co tu robić - pchać nie będę. Do samego domu uwiesiłem się na kierownicy i czterdzieści parę kilometrów na stojąco aż do Dębna. :)

Kolejnym pechem była zawiecha smartfona, więc ślad musiałem później wyrysować.

Trasa bardzo ciekawa, m.in. dwa pomniki przyrody, w tym Mamutowiec w Brwicach, najstarszy w Polsce, platan olbrzymi w Chojnie, również najstarszy w Polsce. Oprócz ciekawej przyrody wiele interesujących zabytków, m.in. Chełm Dolny, Chojna, Mętno czy Moryń.

Przebieg trasy: Dębno-Smolnica-Warnice-Chełm Dolny-Narost-Brwice-Czrtoryja-Chojna-Mętno Małe-Dolsko-Przyjezierze-Moryń-Macierz-Mieszkowice-Zielin-Smolnica-Grzymiradz-Dębno.

Dane z licznika rowerowego:

dystans: 95.84km

czas jazdy: 5:20:12

🚲 Trasa rowerowa: jezioro Wielkie Stopień trudności: 2.0

Dystans: 30,94 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 138 m

Suma podjazdów: 1 494 m

Suma zjazdów: 1 519 m Kys30 poleca trasę mieszkańcom Sulęcina

Wycieczka z Dębna nad jezioro Wielkie koło Witnicy. Przebieg trasy to głównie drogi leśne różnej jakości.

Jest niedziela, pogoda przepiękna, lecz buczenie starej niweczy plany na długą i ciekawą wycieczkę. Zamiast tego teren i jezioro Wielkie koło Witnicy. Trasa o średniej trudności sporo dróg leśnych piaszczystych może zniszczyć morale. Polecam ę trasę jak ktoś lubi piękno przyrody i nie przeszkadza mu zbytnio stan dróg.

