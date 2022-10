Trasy rowerowe do 33 km od Sulęcina. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 8 - 9 października?

Ścieżki rowerowe w okolicy Sulęcina

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 33 km od Sulęcina, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 18,59 km

Czas trwania wyprawy: 50 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 582 m

Suma zjazdów: 654 m

Rowerzystom z Sulęcina trasę poleca Kys30

Krótka trasa po lesie zaraz po pracy. Dzisiaj temperatura niezbyt zachęca do dłuższej jazdy 1,7°C i do tego jeszcze wieje. Pogoda i brak pomysłu zaprowadziły mnie nad jezioro Smoleń.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 70,68 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 521 m

Suma zjazdów: 521 m