Trasy rowerowe do 33 km od Sulęcina. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 3 - 4 grudnia?

Rowerem z Sulęcina

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 33 km od Sulęcina, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 114,09 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 782 m

Suma zjazdów: 758 m

Kys30 poleca trasę rowerzystom z Sulęcina

Dolina Miłości w Zatoni Dolnej - malowniczy park krajobrazowo-naturalistyczny położony w dolinie o romantycznej nazwie „Dolina Miłości” pomiędzy Krajnikiem Dolnym, Krajnikiem Górnym i Zatonią Dolną w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Chojna. Znajduje się na pow. około 80 ha, położony między wzgórzami, zwanymi dawniej „Wzgórzami Zatońskimi”, opadającymi ku Dolinie Dolnej Odry. Park założony został w latach 50. XIX w., stanowiąc część zespołu pałacowo-parkowego posiadłości rycerskiej Krajnika Górnego, na terenie ukształtowanym faliście, pociętym głębokimi jarami. Zbocza wzniesień przecięte są licznymi alejkami. Elementami kompozycyjnymi parku są liczne głazy okolicznościowe z wypisanymi datami i nazwiskami osób odwiedzających teren do roku 1945 oraz dwie rzeźby ogrodowe (w dolinie) "ADAM" i "EWA" usytuowane w pobliżu stawów. Z dawnych elementów układu przestrzennego parku istnieją czytelne szlaki komunikacyjne: drogi, aleje, ścieżki spacerowe.

Będąc w Zatoni Dolnej, trochę zabłądziłem, skończył mi się szlak i zacząłem się przedzierać drogami polnymi w stronę najbliższej wioski. Nie polecam takiego rozwiązania - lepiej trzymać się wyznaczonego szlaku, by uniknąć niespodzianek.

