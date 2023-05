Tygodniowy przegląd prasy 14.05.2023: Sulęcin, 7.05-13.05.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Sulęcina

Przegląd tygodnia: Sulęcin, 14.05.2023. 7.05 - 13.05.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Sprawdź, gdzie dostaniesz najpyszniejsze lody w Sulęcinie. Okres letni bez wątpienia większości z nas się z nimi kojarzy. Kiedy na zewnątrz jest gorąco i słonecznie, okażą się niezastąpionym sposobem na ochłodę. Zobacz jak powstały i gdzie pojawiły się po raz pierwszy. Przejrzyj wizytówki w katalogu firm i dowiedz się, jakie smaki możesz znaleźć w lodziarniach w Sulęcinie.

Szyszki to dla wielu ulubiony deser z dzieciństwa. W czasach PRL były prawdziwym hitem. Warto wrócić do tych smakołyków i przygotować je na zbliżający się Dzień Dziecka. Są idealnie karmelowe, słodkie i bardzo proste do przygotowania. Taki deser sprawi radość każdemu. Wypróbuj przepis na szyszki z ryżu preparowanego.