Tygodniowy przegląd prasy 25.12.2022: Sulęcin, 18.12-24.12.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Sulęcina

Jazda na sankach to jedna z najpopularniejszych aktywności zimą – bo, jak wiadomo – sanki to ogromna frajda dla dzieci i dorosłych. Podczas sezonowych urlopów często udajemy się na południe Polski i dopiero wtedy zadajemy sobie pytanie: „gdzie w górach można zjeżdżać na sankach?” W kilku krajowych miejscowościach znajdziecie najlepsze trasy saneczkowe – zobaczcie sami.

Jakiś czas temu zapytaliśmy Lubuszan o to, czy mają już w domach ubrane choinki? Odzew przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania! Wielu mieszkańców regionu dawno rozpoczęło przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Mowa nie tylko o zakupach, ale przede wszystkim o świątecznym wystroju i nastroju. Dostaliśmy sporo zdjęć pięknie udekorowanych choinek domów i mieszkań. Zobaczcie!

Fondue to danie pochodzące z kuchni szwajcarskiej. Jednak szczególnie popularne jest we Włoszech i we Francji. Było zajadane szczególnie przez górali, którzy chcieli wykorzystać skrawki zeschłego sera. Poznaj przepis na fondue serowe idealne do dzielenia się z rodziną i znajomymi.