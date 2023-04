Tygodniowy przegląd prasy 30.04.2023: Sulęcin, 23.04-29.04.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Sulęcina

Na Dolny Śląsk kolej dotarła w XIX wieku. Budowniczowie linii mieli trudne zadanie. Musieli przebijać się przez skały, prowadzić trasy nad rzekami lub dookoła gór. Powstały imponujące tunele i wiadukty. Rozmach i konstrukcja niektórych budowli zachwyca do dzisiaj. Podczas wycieczek lub wyprawy na majówkę do Bolesławca, Jeleniej Góry, Lewina Kłodzkiego, Zgorzelca i innych miejscowości, nie przechodźcie obojętnie obok tych konstrukcji. Poznajcie poniżej historię niektórych z nich.

To jest pomysł na spacer w majówkę lub inny wolny weekend. Można wybrać się do gminy Lubniewice i zobaczyć nie tylko klimatyczny o każdej porze roku Park Miłości, ale wybrać się też do Jarnatowa. A tam od osiemnastego wieku stoi pałac, który wraca uwagę swoim wyglądem. Zobacz nasze zdjęcia.