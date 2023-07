Tygodniowy przegląd prasy 30.07.2023: Sulęcin, 23.07-29.07.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Sulęcina

Przegląd tygodnia: Sulęcin, 30.07.2023. 23.07 - 29.07.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W okolicach Torzymia trwa właśnie II Lubuski Zlot Singli. Impreza rozpoczęła się w piątek i potrwa do niedzieli. W malowniczej okolicy pojawiło się kilkaset osób, by nawiązywać nowe znajomości i dobrze się bawić. Na miejscu nie brakuje ludzi, których wyróżnia dobra energia i pozytywne nastawienie do świata. To miejsce aż kipi dobrymi emocjami!

Gmina Lubniewice otrzymała dofinansowanie do trzech inwestycji. Wśród nich jest rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 630 tys. zł). Urząd remontuje budynek straży oraz zwiększa go o dwa stanowiska garażowe. Ma to na celu między innymi zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz szybsze reagowanie na zagrożenia.