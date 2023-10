Wybory 2023 - gdzie głosować w Torzymiu? Zobacz listę lokali wyborczych

adres: gen. Sikorskiego 4, 66-235 Boczów numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 21

adres: Saperska 10, 66-235 Torzym numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 21

adres: W. Reymonta 6, 66-235 Torzym numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 21

adres: Kościuszki 47, 66-235 Gądków Wielki numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 21

adres: Prześlice 20A, 66-235 Prześlice numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 21

adres: Lubów 3A, 66-235 Lubów numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 21

adres: Koryta 21, 66-235 Koryta numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 21

adres: Garbicz 47A, 66-235 Garbicz numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 21

adres: Bielice 15, 66-235 Bielice numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 21

adres: Walewice 25, 66-235 Walewice numer okręgu do Sejmu: 8 numer okręgu do Senatu: 21

Wybory 2023. Jak głosować, żeby nie popełnić błędu? Przedstawiamy najważniejsze informacje

Wybory parlamentarne odbędą się już niedługo. Warto więc dowiedzieć się, jak oddać ważny głos, aby nie popełnić błędu oraz gdzie można będzie wziąć udział w wyborach. Jakie rzeczy są niezbędne podczas głosowania? Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego, jak przygotować się do nadchodzących wyborów parlamentarnych.

Co zrobić, aby oddać ważny głos?

Jak wskazuje Kodeks wyborczy, każda uprawniona do głosowania osoba głosuje tylko na jedną listę kandydatów do Sejmu i jedną listę kandydatów do Senatu. Aby oddać ważny głos należy postawić na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony, obok nazwiska jednego z kandydatów z danej listy.

Jeżeli nieprawidłowo zaznaczymy nazwisko kandydata, stawiając przy nim inny znak niż "x", oddany głos będzie nieważny. Nie możemy również oddawać głosu na więcej niż jednego kandydata w wyborach do Sejmu lub wyborach do Senatu.