Wycieczki rowerowe do 33 km od Sulęcina. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 2 - 3 grudnia?

Rozważasz wyprawę rowerową w pobliżu Sulęcina? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Mogą mieć różne stopnie trudności czy odległości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 33 km od Sulęcina. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Sulęcina warto wybrać w weekend.

Trasy rowerowe w pobliżu Sulęcina

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 33 km od Sulęcina, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 02 grudnia w Sulęcinie ma być -2°C. Nie powinno padać. W niedzielę 03 grudnia w Sulęcinie ma być -1°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 27%. 🚲 Trasa rowerowa: zima Stopień trudności: 1.0

Dystans: 25,14 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 70 m

Suma podjazdów: 673 m

Suma zjazdów: 737 m Trasę dla rowerzystów z Sulęcina poleca Kys30 Pierwszy dzień długiego weekendu. Śniegu dosypało, a w lesie zrobiło się naprawdę pięknie. Większość trasy prowadzi drogami leśnymi, śniegu na drodze do kostek, a temperatura -4°C. Piękno przyrody sowicie wynagrodziło nam dzisiejszą mini wycieczkę.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: niedzielna trasa Stopień trudności: 1.0

Dystans: 61,36 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 103 m

Suma podjazdów: 1 199 m

Suma zjazdów: 1 236 m Kys30 poleca trasę rowerzystom z Sulęcina

Niedzielna trasa na rower MTB. Trasa jest bardzo ciekawa zawiera wiele ciekawych zabytków oraz piękne plenery. Przebieg trasy: Dębno-Mostno-Dolsk-Mystki-Dalsze-Roscin-Chłopowo-Krężelin-Warnice-smolnica-Dębno.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Słubice Kostrzyn wzdłuż Odry Stopień trudności: 1.0

Dystans: 112,37 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 162 m

Suma podjazdów: 2 257 m

Suma zjazdów: 2 279 m Gostekon poleca trasę mieszkańcom Sulęcina Bardzo fajna trasa, polecana na niedzielny wyjazd. Ze Słubic do Kostrzyna po drodze szutrowej wzdłuż wału przeciwpowodziowego 30 km. Polecana dla tych, co nie lubią samochodów, a chcą kręcić korbą.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Sulęcinie

🚲 Trasa rowerowa: Dębno-Gogolice-Witnica-Dębno Stopień trudności: 3.0

Dystans: 72,67 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 77 m

Suma podjazdów: 1 601 m

Suma zjazdów: 1 607 m Rowerzystom z Sulęcina trasę poleca Kys30

Dzisiejsza wycieczka nie należała do najłatwiejszych. Trasa była trochę zaplanowana i trochę improwizowana. Niektóre improwizacje to totalna porażka np przejazd w Naroście na szagier przez pole gliniaste po deszczu (stanowczo nie polecam takich pomysłów).

Miłym dla mnie zaskoczeniem okazał się Chełm Górny. Tutaj układ folwarczny plus zabytkowe zabudowania folwarczne oparły się tzw. "Czarowi PGR-ów" i w całkiem przyzwoitej kondycji przetrwały do dziś.

Mimo trudów mojej dzisiejszej wycieczki (silny wiatr, błoto, bruk) zaliczam ją do udanych. Polecam tę trasę po uprzednim zmodyfikowaniu :)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Pętla z Dębna: odpoczynek po pracy Stopień trudności: 1.0

Dystans: 48,44 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podjazdów: 1 429 m

Suma zjazdów: 1 420 m Trasę dla rowerzystów z Sulęcina poleca Kys30

Spontaniczna trasa po pracy, bo na zmęczenie najlepszy rower :) Trasa głównie asfaltowa z kilkukilometrowym odcinkiem leśnym.

Przebieg trasy: Dębno-Mostno-Więcław-Barnówko-Ostrowiec-Różańsko-Krężelin-Warnice-Smolnica-Dębno.

Takie spontany są najlepsze, bo mimo tego że trasa dobrze już oklepana to zawsze znajdzie się coś nowego co przykuje uwagę :)

Nawiguj

