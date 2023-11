Dwie lubuskie artystki w Szansie na sukces w TVP 2. Brevka i Małgorzata Grancewicz zaśpiewały piosenki Bandy i Wandy

Szansa na sukces. Opole 2024. Co to za program?

Lubuskie artystki. Paulina Solska

W odcinku w ubiegłą niedzielę wystąpiła Paulina Solska z Sulęcina, znana jako Brevka. – Zawsze byłam ciekawa, jak tego typu programy wyglądają. Nie ukrywam, że ze względu na to, że nie lubię konkurencji, wcześniej nie zgłaszałam się do programów typu talent show, ale tym razem ciekawość wzięła górę. Zaproponowano mi udział w odcinku z Wandą Kwietniewską, na co się zgodziłam – opowiada Paulina Solska. Piosenkarka wyjaśnia, że może się wydawać że jest osobą otwartą, ale ma duszę introwertyczną, a atmosfera konkursu może przytłaczać. – Jestem samoukiem. Często konfrontacja z osobami, które mają wykształcenie muzyczne budzi we mnie tremę. Chciałabym, żeby oceniano mnie po tym, co robię sama, a nie po coverach. Kilkusekundowy występ nigdy nie odzwierciedli tego, co chce przekazać artysta.