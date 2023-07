Prasówka z całego tygodnia 9.07.2023 w Sulęcinie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Sulęcin, 9.07.2023. 2.07 - 8.07.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Michał z Gubina walczył z ropniem mózgu, mieszkańcy i znajomi zbierali pieniądze na jego leczenie, ale zmarł w szpitalu, mając zaledwie 26 lat. Jego rodzina uważa, że Michał mógłby żyć, gdyby nie doszło do poważnych zaniedbań w zakładzie karnym w Krzywańcu, w którym przebywał. - Każdego dnia prosił o pomoc - opowiada matka Michała, Joanna Żurko.

Co lata wieczorem latem? I to całymi stadami, wplątując się we włosy, czepiając ubrań i obijając o twarze ludzi? To guniak czerwczyk, który masowo występuje nie tylko w czerwcu, ale przede wszystkim w lipcu i wtedy intensywnie daje znać o sobie. Wyjaśniamy, czy guniak czerwczyk gryzie oraz czy jest niebezpieczny dla nas lub ogrodu. Poznaj tego „lipcowego chrabąszcza”.