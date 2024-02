Tygodniowy przegląd prasy 18.02.2024: Sulęcin, 11.02-17.02.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Sulęcina

Co 5. mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat. Rodzice starzeją się, a dzieci pracują. Mają swoje rodziny, kredyty i inne zobowiązania. Czy mogą w tym czasie zaopiekować się chorymi matką lub ojcem tak, żeby nie musieli brać urlopu od pracy? Oto wszystko, co należy wiedzieć o zasiłku opiekuńczym.

W roku 2023 do diecezji i zakonów wpłynęło 82 zgłoszenia wykorzystania seksualnego małoletnich, w tym 35 dotyczyło osób poniżej 15. roku życia - powiedział kierownik biura delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży ks. Piotr Studnicki. Zwrócił uwagę, że w Kościele w Polsce wciąż mamy do czynienia z falą ujawnień.

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Magiczne, bajkowe miejsce, cud natury. Idealne na Walentynki? No pewnie, ale nie tylko. Niedaleko Międzyrzecza znajduje się jezioro (i to nie jest żart) w kształcie serca. To wydawać by się mogło najbardziej czarujące miejsce na Ziemi Lubuskiej gdzie możecie zabrać swoją drugą połówkę o każdej porze roku.

Wciąż rośnie poziom wody w lubuskich rzekach. Aktualnie stany ostrzegawcze przekroczone są w siedmiu miejscach, a w siedmiu kolejnych poziom wody osiągnął punkty alarmowe. Wezbrane rzeki zalewają tereny Parku Narodowego "Ujście Warty", który przypomina teraz wielkie jezioro.

W Lubuskiem powstanie gigantyczny park handlowy. Będzie się on mieścił w Krośnie Odrzańskim. O planowanej budowie mówi się od kilku lat. Inwestor udostępnił nowe wizualizacje inwestycji. Kiedy ruszy budowa kompleksu handlowego?