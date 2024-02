Przegląd prasy z tygodnia 25.02.2024. Co działo się w Sulęcinie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Sulęcina, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 18.02 a 24.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zobacz galerię zdjęć par z powiatu sulęcińskiego, które biorą udział w plebiscycie Ona i On 2024!”?

Przegląd tygodnia: Sulęcin, 25.02.2024. 18.02 - 24.02.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zobacz galerię zdjęć par z powiatu sulęcińskiego, które biorą udział w plebiscycie Ona i On 2024! Zobacz galerię zdjęć par z powiatu sulęcińskiego, które biorą udział w akcji Ona i On 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: wspólne sesje fotograficzne, vouchery na fotoobrazy, weekendowe pobyty w SPA, wczasy w Grecji oraz główna nagroda - 50 000 złotych na realizację marzeń! 📢 Kara finansowa za używanie pieca gazowego. Nowe przepisy niebawem zaskoczą wielu [25.02.2024] Przejście z ogrzewania gazem na pompy ciepła miało być procesem rozłożonym na wiele lat. Teraz jednak okazuje się, że już w 2027 roku właścicieli pieców gazowych czeka wielka podwyżka.

📢 Woda zalewa pola rolników z okolic Krzeszyc. W sprawę zaangażował się wojewoda. Mieszkańcy mówią, że sytuacja jest tragiczna Rolnikom z terenu gminy Krzeszyce wysoki stan wód mocno dał się we znaki. Wójt przyznaje, że sytuacja jest tragiczna. Rolnicy podkreślają, że za taki stan rzeczy odpowiedzialne są Wody Polskie, które nie udrożniły kanałów. O sprawie poinformowano wojewodę lubuskiego, a ten zainterweniował.

Tygodniowa prasówka 25.02.2024: 18.02-24.02.2024 Sulęcin: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Sulęcinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kuchenne Rewolucje w Lubuskiem. Tym razem Magda Gessler odmieniła restaurację spod Świebodzina W marcu rozpocznie się 28. sezon Kuchennych Rewolucji i zobaczymy w nim restaurację z województwa lubuskiego. Z końcem kwietnia na szklanym ekranie pojawi się odcinek z restauracji "Jedz! Niebecz" spod Świebodzina.

📢 Kolejna fala protestów w Lubuskiem! Będzie zablokowana A2 i przejście graniczne w Świecku. Jak dojedziemy do Niemiec? Kolejne protesty rolników w Lubuskiem rozpoczną się 25 lutego i potrwają do 20 marca. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami występującymi w tym okresie zarówno na autostradzie A2, jak i na terenie Słubic. Na A2 wyjazd i wjazd do Niemiec na wszystkich pasach będzie całkowicie zablokowany. 📢 W lubuskich derbach Olimpia Sulęcin rozbiła Astrę Nowa Sól Siatkarze Olimpii Sulęcin dość nieoczekiwanie łatwo ograli Astrę Nowa Sól w derbowym starciu Tauron 1. Ligi. Gospodarze nie oddali ani jednego seta drużynie, która wcześniej wygrała cztery mecze z rzędu. 📢 Tomasz Komenda nie żyje. Niesłusznie skazany za zabójstwo mężczyzna miał 46 lat. Znamy datę jego pogrzebu Tomasz Komenda nie żyje. Tę smutną informację podał dziennikarz TVN Grzegorz Głuszak, który od początku zajmował się sprawą mężczyzny niesłusznie skazanego na 25 lat pozbawienia wolności.

📢 Oto Luna na wakacyjnych zdjęciach. Ubiera się też w bikini! To ona pojedzie na Eurowizję! Zobaczcie jej prywatne fotografie. Tak mieszka... Luna, a właściwie Aleksandra Wielgomas ma 24 lata. Zobaczcie zdjęcia z jej prywatnej galerii... 📢 Wybory wójta gminy. Realizuje uchwały rady gminy i zarządza bieżącymi sprawami publicznymi Wybory wójta gminy to kluczowy moment, który decyduje o kierunkach rozwoju lokalnych społeczności. Wójt, jako organ wykonawczy gminy, pełni odpowiedzialność za realizację uchwał rady gminy i zarządzanie bieżącymi sprawami publicznymi. Proces wyborczy wójta jest bezpośredni i odbywa się w ramach głosowania tajnego, co zapewnia demokratyczny i transparentny wybór lidera. W niniejszym artykule skupimy się na przedstawieniu informacji, które pomogą zrozumieć, kto może kandydować na wójta, jak zgłaszać swoją kandydaturę oraz jakie zadania czekają na wójta po wyborze.

📢 Wybory do rady gminy. Fundament samorządności lokalnej Wybory do rady gminy to fundament samorządności lokalnej, pozwalający mieszkańcom na realny wpływ na decyzje dotyczące ich najbliższego otoczenia. W Polsce, wybory te charakteryzują się powszechnością, co oznacza, że prawo do głosowania mają wszyscy pełnoletni obywatele zamieszkujący dany obszar. Równość wyborów gwarantuje, że każdy głos ma tę samą wartość, co podkreśla demokratyczny charakter procesu wyborczego. Bezpośredniość oznacza, że wyborcy osobiście wybierają swoich przedstawicieli, a tajność głosowania zapewnia wolność wyboru bez obaw o naciski czy konsekwencje. Te zasady są kluczowe dla zachowania poprawności procesu wyborczego i zaufania publicznego do instytucji samorządowych. 📢 Wybory burmistrza miasta: proces wyborczy, kwalifikacje i rola w lokalnej społeczności W polskim samorządzie terytorialnym wybory burmistrza miasta to istotne wydarzenie wyznaczające kierunek polityki lokalnej i jakość życia społeczności. Jako jednoosobowy organ wykonawczy burmistrz odgrywa kluczową rolę w bieżącym zarządzaniu miastem. Niniejszy artykuł przybliża kwestie takie jak procedura zgłaszania kandydatur, proces wyborczy czy zadania, jakie czekają na wybranego burmistrza. Przedstawia, jak udział mieszkańców kształtuje lokalną demokrację i dlaczego wybory burmistrza są jednym z centralnych punktów wyborów samorządowych. Oto informacje na temat tego demokratycznego procesu, który bezpośrednio wpływa na rozwój społeczności na szczeblu lokalnym.

📢 Mapa online protestów rolników w dniu 20 lutego 2024 roku. Sprawdź gdzie będą blokady 100 blokad i nawet 30 tysięcy ciągników na ulicach całej Polski.. Ogólnopolski protest rolników we wtorek 20 lutego 2024 r. spowoduje duże utrudnienia w ruchu w całym kraju. 📢 Mapa protestu rolników 20 lutego. Dziś kolejna seria strajków w Polsce w walce o przyszłość gospodarstw. Tu będą blokady Na wtorek 20 lutego 2024 r. rolnicy zapowiedzieli kolejną dużą akcję protestacyjną. - Problemem opłacalności produkcji rolnej, przetwórczej i pozostałych branż w naszym kraju jest niekontrolowany napływ towarów z Ukrainy, które są wwożone wobec otwarcia granicy UE z tym krajem - uważa rolnicza Solidarność. Indywidualni rolnicy, związki branżowe czy samorząd rolniczy podnoszą również niekorzystne dla producentów rolnych założenia unijnego Zielonego Ładu.

📢 25 mieszkań na licytacjach komorniczych w Lubuskiem. Znamy ich ceny i lokalizacje. Niektóre to prawdziwe okazje! W lutym 2024 r. w Lubuskiem wystawiono na licytacje komornicze 25 mieszkań w różnych miejscach województwa. Mieszkań jest więcej niż w styczniu i niektóre oferty to prawdziwe okazje. Ceny wywoławcze są atrakcyjne i warto przejrzeć, co w lutym do zaoferowania mają komornicy. 📢 Rzeki w Lubuskiem już dawno nie były tak wysokie. W wielu miejscach przekraczają stany ostrzegawcze, a nawet alarmowe! Warta i Odra w Kostrzynie przekroczyły już stany alarmowe. W mieście regularnie zbiera się sztab kryzysowy. Władze miasta zapewniają, że są przygotowane na wielką wodę. W Gorzowie obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. Od kilku tygodni zalane są dolne części bulwaru warciańskiego, zamknięto też ścieżkę nadwarciańską.

📢 Paracetamol challenge, czyli niebezpieczna "zabawa" z internetu wśród nastolatków. Młodzi ludzie biorą leki i trafiają do szpitali! To internetowe wyzwanie nie jest niczym nowym. Było popularne wśród nastolatków już kilka lat temu. Niestety, głupia i niebezpieczna moda powróciła. Paracetamol challenge polega na przyjęciu jak największej ilości leków po to, by... trafić do szpitala! 📢 Tygodniowy przegląd prasy 18.02.2024: Sulęcin, 11.02-17.02.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Sulęcina Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Sulęcina, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 11.02 a 17.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wychodzą nowe dane o pedofilii w polskim Kościele. Ks. Studnicki: "Wpłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń". Te dane pokazują, że to poważny problem”?

