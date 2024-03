Prasówka Sulęcin 28.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sulęcinie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Sulęcin 28.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Trzynasta emerytura to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów. Zostanie ono doliczone do podstawowego świadczenia w kwietniu. Wiele osób niecierpliwie wyczekuje na taki zastrzyk gotówki. Już wiadomo, że pierwsze pieniądze dotrą do beneficjentów wcześniej, bo jeszcze przed świętami.