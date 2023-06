Tygodniowy przegląd prasy 25.06.2023: Sulęcin, 18.06-24.06.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Sulęcina

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Sulęcina, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 18.06 a 24.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wakacje 2023. W sobotę rusza szybkie połączenie nad morze. Jedyna lubuska stacja to Zielona Góra”?

Tygodniowa prasówka 25.06.2023: 18.06-24.06.2023 Sulęcin: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Sulęcinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W Lubuskiem można za darmo można zaszczepić dziecko przeciw wirusowi HPV, który powoduje różne rodzaje raka Jest coraz więcej miejsc, w których w Lubuskiem można za darmo zaszczepić dzieci przeciwko HPV. To ludzki wirus brodawczaka, który odpowiada za zachorowania na raka szyjki macicy, a także inne choroby nowotworowe.

📢 Nietypowe kolory tych warzyw i owoców mogą cię zaskoczyć! Białe truskawki, a może żółte buraki? Czy smakują tak samo? Przyzwyczailiśmy się do tego, co wydaje nam się być oczywiste. Czerwone truskawki, żółta kukurydza, czerwony miąższ arbuza, białe ząbki czosnku, czy pomarańczowa marchewka. Prawda jest jednak taka, że natura jest niesamowita i daje nam dużo więcej. Istnieją owoce i warzywa, które dobrze znamy, ale mają też inne warianty kolorystyczne. Wyglądają niesamowicie i nie jest to żywność modyfikowana genetycznie! A czy smakują tak, jak rośliny o „klasycznych” kolorach? 📢 Opublikowano raport kryminalistyczny dotyczący zabójstwa Anastazji. Ciało Polki znajduje się w zaawansowanym stanie rozkładu W poniedziałek wieczorem do Urzędu Śledczego i Prokuratury trafił raport kryminalistyczny dotyczący zabójstwa Anastazji. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez medyków sądowych, ciało zamordowanej Polki znajduje się w zaawansowanym stanie rozkładu. Potwierdzono też przyczynę zgonu.

📢 Jędrzej Myszkowski z Zielonej Góry pobił Rekord Guinnessa w tenisie. Zagrał 37 meczów z rzędu. A do tego w pełnym słońcu – Jestem niesamowicie szczęśliwy z tego, co dokonałem. Ja oraz cała moja załoga. Spisali się genialnie, gdyby nie oni, nie zrobiłbym tego. Zrobili genialną robotę – byli przy mnie non stop – dopingowali, kiedy potrzebowałem, uspokajali, kiedy widzieli, że trzeba, wspaniała drużyna, trenerzy, zawodnicy, rodzina, to jest też ich sukces – przyznaje Jędrzej Myszkowski. W Hiszpanii zielonogórzanin zagrał 37 meczów w tenisa z rzędu. 📢 Skierowania do sanatorium od lipca tylko w formie elektronicznej. Joanna Branicka z lubuskiego NFZ wyjaśnia nowe zasady Od 1 lipca nie trzeba będzie już przesyłać skierowania do Narodowego Funduszu Zdrowia i pilnować, by zmieścić się w terminie 30 dni. Przyszły kuracjusz po wizycie u lekarza, u którego było wystawione skierowanie, będzie mógł śledzić na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), na jakim etapie jest jego sprawa.

📢 Roznoszą choroby, przenoszą pasożyty. Śmiertelne niebezpieczeństwo na wakacjach, które ledwo dostrzeżesz gołym okiem Podczas planowania podróży zazwyczaj patrzymy na wszystko przez różowe okulary i niekoniecznie myślimy czyhających na nas zagrożeniach. Aby nie zepsuć sobie wyczekiwanego urlopu, warto być przygotowanym na różne ewentualności i wiedzieć, czego unikać. Oto owady, na które trzeba uważać na wakacjach – mogą być śmiertelnie niebezpieczne. Niektóre z nich można spotkać także w Europie! 📢 Płynie Wisła z EuroVelo 9. Rowerem po koronie wału z pięknym widokiem. Cała trasa ma być gotowa za kilka lat | ZDJĘCIA, WIDEO Odcinki EuroVelo 9 w województwie pomorskim budowane są od kilku lat. Trasa rowerowa rodzi się w bólach ze względów finansowych. Nie wszystkie gminy, mimo unijnych dotacji, stać na takie inwestycje. Przykładem jest Suchy Dąb. Nie zmienia to faktu, że Wiślana Trasa Rowerowa, która w województwie pomorskim pokrywa się z EuroVelo 9, to atrakcyjna rowerowa przygoda, szczególnie z perspektywy wału wiślanego, na którym znajduje się około 25-30 procent trasy.

📢 To warto było zobaczyć! Do Nowej Soli zjechali tancerze z całej Polski! To był Turniej Tańca Towarzyskiego Solny 2023 Grand Prix Seniorów Pasjonatka tańca zapewnia, że taniec to, zarówno gimnastyka dla ciała, jak i dla ducha. – Trzeba zapamiętać kroki, zapanować nad koordynacją. To jest najlepszy sport dla naszego zdrowia – podkreśla pani Krystyna, która z mężem drugi raz przyjechała do Nowej Soli na Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Solny 2023. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia.

iPolitycznie - J. Krajewski o powrocie J. Kaczyńskiego do rządu