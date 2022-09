Problem z transportem dzieci do szkoły w Torzymiu i przedszkola w Walewicach

Zakaz wejścia do autobusów

- Burmistrz kategorycznie zabronił wchodzić dzieciom do autobusu! - mówi mama jednej z dziewczynek, mieszkająca w Grabowie. Problem dotyczy dzieci wczesnoszkolnych, czyli uczęszczających do klas I - III w szkole podstawowej w Torzymiu, jednak mieszkających poza tym obwodem szkolnym, między innymi w Grabowie, Walewicach, Korytach, Boczowie, Kownatach i Dębrznicy oraz przedszkolaków uczęszczających do przedszkola w Walewicach.

Na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia dzieciom transportu do szkoły bądź przedszkola oraz opieki na czas jego trwania w przypadku określonych w ustawie odległości. Zapis ten dotyczy jednak uczniów z danego obwodu szkolnego. To oznacza, że zgodnie z prawem, gmina nie musi zapewnić dowozu na przykład dziecku z Grabowa, które uczy się w jednej z pierwszych klas szkoły podstawowej, ponieważ w Walewicach funkcjonuje Szkoła Podstawowa z klasami I - III, do której według okręgu to dziecko przynależy. Nie oznacza to jednak, że gmina nie ma takiej możliwości - transport, choć nie musi, może zostać zapewniony w innych przypadkach, niż te, wymienione w ustawie. I tak było przez wiele lat - młodsze dzieci dojeżdżały do Torzymia wspólnie ze starszymi.