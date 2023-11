Przegląd prasy z października 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Sulęcinie?

Kierowcy jadący autostradą A2 w kierunku Świecko ze zgrozą obserwowali wyczyny mężczyzny prowadzącego ciężarówki z naczepą. Ciężki pojazd poruszał się od lewej do prawej krawędzi jezdni. Interweniowali sulęcińscy policjanci.

Kierowcy w Sulęcinie nie mają aktualnie łatwego życia. Ale zapewniamy: drogowe remonty nie będą trwały wiecznie!

Znamy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 w poszczególnych województwach. W których rejonach Polski wygrało Prawo i Sprawiedliwość, a w których Koalicja Obywatelska? Zobacz szczegółowe dane.

Dacie wiarę, że w Lubuskiem jeszcze kilkanaście lat temu żyło zaledwie 17 wilków? Mamy końcówkę roku 2023 i ich populacja u nas wzrosła. I to znacznie! Nieraz słyszymy historie, że ktoś spotkał w lesie lub okolicy wilka. A przynajmniej tak mu się zdawało. Jest to możliwe, choć trudne, bowiem wilki jak tylko mogą unikają ludzi, chodzą własnymi ścieżkami i wyłącznie w bardzo wyjątkowych sytuacjach granica ta jest zacierana do tego stopnia, że dwa światy - zwierząt i ludzi ścierają się ze sobą. Dowodem tego są przepiękne zdjęcia ze spotkania z watahą wilków autorstwa Łukasza Szewczyka, która zajmuje się fotografią dzikich zwierząt. Do spotkania niemal oko w oko doszło na początku października...