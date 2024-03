Przegląd tygodnia z 24.03.2024 w Sulęcinie. Najważniejsze wydarzenia od 17.03 do 23.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Sprawdź, kto kandyduje w wyborach samorządowych. Kandydaci do rady miasta (okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) i kandydaci na burmistrza zostali przedstawieni przez Państwową Komisję Wyborczą. Kto jest na listach wyborczych w Twoim okręgu? Poniżej znajdziesz więcej szczegółów.

Wybory samorządowe w Polsce przeprowadzone zostaną już niedługo. Sprawdź, kto kandyduje na burmistrza i do rady miasta z okręgów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kto jest na listach wyborczych? Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje.

Wybory samorządowe 2024 już wkrótce odbędą się w Polsce. Zobacz, kto jest kandydatem na wójta i do rady gminy z okręgów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kto pojawił się na listach wyborczych? Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje.

Sprawdź, kto kandyduje w wyborach 2024. Kandydaci do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i kandydaci na burmistrza zostali przedstawieni przez PKW. Kto znalazł się na listach wyborczych w Twoim okręgu? Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Sulęcinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zobacz, kto kandyduje w wyborach 2024. Kandydaci do rady gminy (okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) i kandydaci na wójta zostali przedstawieni przez Państwową Komisję Wyborczą. Kogo możesz zobaczyć na listach wyborczych w Twoim okręgu? Poniżej szczegółowe informacje.

Spowiedź, zwana inaczej sakramentem pokuty i pojednania, w chrześcijaństwie jest obrzędem niezwykle ważnym. Ma pomóc w nawróceniu, zbliżeniu się do Boga i kościoła oraz stawaniu się lepszym człowiekiem. Przed świętami wielkanocnymi przystąpienie do spowiedzi nie jest obowiązkowe, lecz wskazane. Zazwyczaj wiemy, co należy wyznać w konfesjonale, ale o czym nie mówić? Sprawdź!