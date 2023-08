Tygodniowy przegląd prasy 6.08.2023: Sulęcin, 30.07-5.08.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Sulęcina

Słyszeliście przypadkiem o jeziorze Niesłysz? Nie, wcale nie jest to pytanie retoryczne. Są wśród naszych Czytelników osoby, które nie wiedzą jak wygląda i gdzie się znajduje. Tymczasem to jeden z największych, o ile nie największy akwen Pojezierza Lubuskiego. Turyści wzdychają z zachwytem spacerując jego linią brzegową, ale prawdziwe piękno Niesłysz i jego okolica odkrywa przed nami, kiedy spoglądamy na to wszystko z lotu ptaka, a konkretniej drona. I właśnie w takiej formie chcemy wam dziś zaprezentować to miejsce. Czy wiecie, że tutejszy przepiękny, kilkusetletni drzewostan przyczynia się do panowania w tym miejscu specyficznego mikroklimatu, a licząca około 20 km linia brzegowa to raj dla spacerowiczów, turystów i wdzięczny obiekt do fotografii. Argumenty? Wszystkie znajdziecie w naszym artykule i niesamowitych fotografiach autorstwa Grzegorza Walkowskiego.