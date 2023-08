Sierpień 2023 w Sulęcinie: Przegląd najważniejszych wydarzeń lipca 2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lipcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Sulęcina najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „OSP Lubniewice będzie miało rozbudowaną jednostkę i nowoczesny sprzęt”?

Przegląd lipca 2023 w Sulęcinie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lipca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 OSP Lubniewice będzie miało rozbudowaną jednostkę i nowoczesny sprzęt Gmina Lubniewice otrzymała dofinansowanie do trzech inwestycji. Wśród nich jest rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 630 tys. zł). Urząd remontuje budynek straży oraz zwiększa go o dwa stanowiska garażowe. Ma to na celu między innymi zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz szybsze reagowanie na zagrożenia. 📢 Jezioro Radachowskie w Lubuskiem kusi nie tylko piękną scenerią, ale też nowym pomostem. To miejsce poleca się na wakacyjny wypoczynek! Jezioro Radachowskie położone w gminie Słońsk, w pobliżu miejscowości Ownice, jest jednym z najpiękniejszych lubuskich akwenów. Miejsce to ma II klasę czystości wody. Od kiedy pojawił się tu nowy pomost, wolny czas w ciepłe wakacyjne dni, chętnie spędza tu coraz więcej Lubuszan. Można wybrać się tu nie tylko na plażowanie, ale także na biwak - tuż przy plaży jest pole namiotowe.

📢 Dzieci będą miały opiekę, a rodzice wsparcie. W Słońsku trwa budowa pierwszego żłobka W Słońsku trwa ważna i długo wyczekiwana inwestycja. To budowa gminnego żłobka. Ten jest niezwykle potrzebny, bo obecnie w miejscowości w ogóle nie ma takiej placówki. Rodzice muszą więc korzystać z prywatnych miejsc opieki lub zostawiać swoje pociechy u bliskich.

Prasówka sierpień Sulęcin: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lipcu uwagę czytelniczek i czytelników z Sulęcina. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Remont zamku Joannitów w Słońsku na finiszu. Będzie kolejną architektoniczną perłą w regionie? Dobiega końca remont zamku Joannitów w Słońsku. Zabytkowy obiekt przez lata stał w reprezentacyjnej części miejscowości i straszył swoim wyglądem. W końcu okazała budowla została jednak zadaszona i zabezpieczona przed dalszym zniszczeniem. Niewykluczone, że niebawem będzie udostępniona turystom do zwiedzania.

📢 Z Łagowa nie chce się wyjeżdżać! Czysta woda, plaże, bajeczne widoki, zieleń, turystyka wodna. Tu wakacje smakują najlepiej! Jest co najmniej kilkadziesiąt powodów, żeby każdego roku odwiedzać Łagów. Oczywiście przeważają walory turystyczne: krajobrazy, Łagowska Buczyna, punkty widokowe (szczególnie ten z wieży), czyste, lazurowe jeziora, turystyka wodna, parki linowe, bazy noclegowe. Jest tego od groma. A jeśli połączymy to z upalnym weekendem, czy odbywającymi się tu festiwalami, możemy liczyć na naprawdę ogromną ilość turystów. Ale Łagów potrafi być też uśpiony, cichy, spokojny, piękny dla osób nielubiących tłumów. Wystarczy tylko wiedzieć, kiedy tu przyjechać i pełną piersią zachłysnąć się walorami Perły Ziemi Lubuskiej. Bo przecież nie od dziś wiemy, że, parafrazując znany utwór Cezarego Makiewicza, wszystkie drogi prowadzą do Łagowa, do Łagowa nad jezioro Ciecz i Łagowskie oczywiście!

📢 Burze z gradem dotrą do Lubuskiego. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami, które w poniedziałek, 17 lipca mogą występować na terenie województwa lubuskiego. Mają im towarzyszyć obfite opady deszczu i silny wiatr. Miejscami może spaść drobny grad. 📢 Tak mieszka Izabela Macudzińska-Borowiak. Zobacz, w jakich luksusach pławi się gwiazda programu „Królowe życia”. Zajrzyj do jej posiadłości Izabela Macudzińska-Borowiak to jedna z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek hitowej produkcji TTV „Królowe życia”. Pogodne usposobienie celebrytki sprawiło, że szybko stała się ulubienicą telewidzów i zdobyła rzeszę fanów. Zobacz, jak mieszka gwiazda reality show. Koniecznie zajrzyj do luksusowego domu Izabeli Macudzińskiej-Borowiak. 📢 Mamy konkurs dla uczniów i supernagrody! Pokażcie nam, jak wyglądają bezpieczne wakacje Wakacje to czas beztroski i dobrej zabawy. Odpoczynku przeplatanego nutą szaleństwa, chęcią poznawania świata i doświadczania nowych przygód. W okresie wakacyjnym ważne jest jednak nie tylko to, by dobrze się bawić, ale przede wszystkim to, by bawić się bezpiecznie.

📢 Miły gest! Znana tiktokerka Mia Tattoo dziękuje strażakom z Sulechowa "za uratowanie życia". Dostali tort i kwiaty! Tort, kwiaty i kartka o treści: "Dziękuję za uratowanie życia" - z takim zestawem znana tiktokerka Mia Tattoo odwiedziła wczoraj strażaków w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej w Sulechowie. To oni ratowali ją podczas wypadku na S3.

